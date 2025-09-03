El Departament d'Agricultura concedeix 3,6 milions en ajudes a 29 empreses vitivinícoles
Europa Press
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya concedirà 3,6 milions d'euros en ajudes per impulsar inversions a 29 empreses del sector vitivinícola. Les inversions es destinaran a instal·lacions de transformació, infraestructures, i comercialització amb l'objectiu de modernitzar aquestes empreses, fomentar la competitivitat i millorar la qualitat dels productes, segons ha informat el departament en un comunicat.
Aquesta línia d'ajudes correspon a la tercera convocatòria de la Intervenció Sectorial Vitivinícola, emmarcada dins del Pla estratègic de política agrària comuna 2023-2027 (PEPAC), que pretenen renovar la tecnologia, millorar els processos de vinificació, l'eficiència energètica i enfortir la capacitat de comercialització.
Fins al 40% de les despeses
Les ajudes van dirigides a empreses vitivinícoles que han presentat projectes d'inversió elegibles i podran cobrir fins al 40% de les despeses subvencionables, depenent de la dimensió de l'empresa. Amb aquesta línia d'ajudes, afirma el Govern, es reforça el compromís amb el teixit agroalimentari català i s'impulsa la revolució verda i digital del sector, finançada pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (Feaga).
- El Girona fitxa Vanat, Bryan Gil i el porter Livakovic per tancar el mercat
- Ryanair obrirà una nova ruta europea a l'aeroport de Girona
- Una exestudiant acusa la Universitat de Michigan d'haver contret càncer a conseqüència de la mala praxi acadèmica
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Aquest és el substitut definitiu del sucre (que a més té molts beneficis)
- L’altra cara de la Ceba de 'Figueras
- El Girona treballa per fer un mínim de quatre fitxatges abans de mitjanit
- S’ensorra un forjat a Sant Feliu de Guíxols: un treballador ferit greu en quedar atrapat i quatre més de lleus