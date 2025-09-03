La DO Empordà preveu una verema amb una producció "normal" d'uns 8 milions de quilos després de "tres anys de misèria"
Des del sector destaquen que ha plogut "el que tocava" i que la qualitat del raïm és "excepcional"
La DO Empordà preveu una verema amb una producció "normal" per la quantitat de vinyes que té, després de "tres anys de misèria" provocats per la sequera. Després que hagi "plogut el que tocava" els viticultors esperen collir entre 8 i 9 milions de quilos de raïm, que a més, és "d'una qualitat excepcional". D'aquesta manera, el sector recupera les xifres de producció "habituals" i deixa enrere uns anys en què la falta d'aigua ha fet minvar la quantitat del raïm. Ara bé, des del sector reconeixen que les calors de les darreres setmanes han obligat a començar la collita del fruit abans del que estava previst. Els productors assenyalen la fauna cinegètica com un dels "problemes principals" que tenen i que ha obligat a tancar alguns cellers.
