Hipra lidera un projecte europeu per reduir en 100 dies el temps per desenvolupar vacunes i productes biotecnològics
L'objectiu és reforçar la capacitat de resposta sanitària global en situacions d'emergència com la de la covid
La farmacèutica gironina Hipra lidera un projecte europeu per reduir en 100 dies el temps per desenvolupar vacunes i productes biotecnològics. Amb el nom 'Speedcell', el seu objectiu és reforçar la capacitat de resposta sanitària global en situacions d'emergència internacional com va ser, per exemple, la pandèmia de la covid. Així, s'acabarà desenvolupant una plataforma de producció més ràpida, flexible i eficient, que sigui capaç de lliurar productes biològics i vacunes en només 100 dies. El projecte, que tindrà una durada de quatre anys, compta amb gairebé quatre milions de finançament del programa europeu EU4Health. Està impulsat per la Comissió Europea i l'Autoritat de Preparació i Resposta davant Emergències Sanitàries (HERA).
El projecte europeu 'Speedcell' té com a objectiu transformar el desenvolupament de vacunes i altres productes biotecnològics per fer front a futures crisis sanitàries. La iniciativa busca establir una plataforma de producció més ràpida, flexible i eficient, capaç de lliurar nous productes biològics en només 100 dies.
Amb un finançament de 3,96 milions d’euros a través del programa europeu EU4Health, 'Speedcell' respon a un dels grans reptes del sistema sanitari europeu: la necessitat de disposar de mecanismes de resposta àgils i eficaços davant emergències sanitàries globals.
La iniciativa, que tindrà una durada de 4 anys, se centra en l’optimització de processos de desenvolupament i fabricació basats en línies cel·lulars, utilitzades àmpliament en la producció de vacunes i productes biològics. S'ha triat un nom que juga amb els termes anglesos 'speedy' (ràpid) i 'cell' (cèl·lula).
La finalitat és fer realitat l’anomenada '100 Days Mission' ('Missió 100 dies'), impulsada per la Comissió Europea i l'Autoritat de Preparació i Resposta davant Emergències Sanitàries (HERA), i liderada per la farmacèutica gironina Hipra.
La farmacèutica exposa en un comunicat que la pandèmia de la COVID-19 va posar a prova el sistema sanitari global per respondre amb rapidesa i eficàcia a emergències sanitàries de gran escala.
La directora de la divisió Salut Humana d'Hipra, Laura Ferrer, recalca que "amb 'Speedcell', Hipra es consolida com un dels agents clau en l’impuls d’una Europa més preparada i autònoma en l’àmbit de la salut global". "Amb aquest projecte volem aconseguir ser els més ràpids de tot el món en la producció de biològics basada en línies cel·lulars", ressalta.
D'altra banda, Hipra destaca que ja havia estat seleccionada per la Comissió Europea i l’agència HERA per formar part del projecte EU FAB, una xarxa de capacitats de fabricació en estat de preparació permanent per a vacunes i medicaments crítics. La gironina és un dels quatre fabricants europeus participants i té per objectiu garantir una resposta immediata davant futures emergències sanitàries. "EU FAB complementa projectes com 'Speedcell' en la construcció d’un model europeu més resilient i autònom en salut", subratlla la farmacèutica.
Sobre els projectes EU4Health
EU4Health és el programa de la Unió Europea per reforçar els sistemes sanitaris i millorar la resposta davant de crisis sanitàries a escala europea. L'objectiu és finançar projectes que promouen la preparació davant d’emergències, la disponibilitat de medicaments i productes sanitaris essencials, la digitalització de la sanitat i la prevenció de malalties; per tal de protegir millor la salut dels ciutadans europeus i enfortir la cooperació entre estats membres.
