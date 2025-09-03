Les ovelles, aliades davant els incendis
Allà on pastura el bestiar la vegetació es redueix i descendeix el risc de propagació de les flames
Jesús Domingo Martínez
Els incendis forestals que aquest estiu estan afectant diferents zones d'Espanya estan colpejant amb duresa la natura, els pobles i els que hi viuen. En aquest context tan dolorós, crec important recordar la importància del pasturatge extensiu i de la transhumància, que demostren una vegada més el seu valor com a aliats silenciosos en la protecció del territori i en la reducció del risc de propagació de les flames.
La ramaderia extensiva en general i la transhumància en particular no només generen aliments de qualitat i sostenen la vida al medi rural, sinó que compleixen un paper essencial en la prevenció d'incendis i en la cura de l'entorn, ja que allà on pastura el bestiar la vegetació es redueix i, per tant, el risc de propagació de les flames.
Deu ser perquè vaig néixer a zona de ramaderia ovina, però és que per a mi cada plat de xai, a més del bon sabor, em recorda que ajuda a sostenir un model de ramaderia que protegeix el territori, preveu incendis, fixa població al medi rural i preserva tradicions que formen part de la nostra identitat cultural. Sense consum, no hi ha ramaders; i sense ramaders, perdem una eina essencial per cuidar els nostres paisatges i el nostre futur.
Situació complicada
En aquests temps la situació és complicada per als ramaders de la zona, que han sol·licitat ajudes per alimentar els seus animals després de veure com el foc devorava les pastures. "Cada estiu és difícil, però aquest any especialment. Les ovelles són la millor eina que existeix per mantenir el camp net i segur", afegeix el pastor, que insisteix a defensar la importància del pasturatge.
Des del sector s'insisteix, a més, en el suport, i que no n'hi ha prou amb pensar en els pastors i ramaders només en moments de desastre: la prevenció i la cura del territori són tasques que es realitzen durant tot l'any i que requereixen tant la sensibilitat de les administracions com el suport dels consumidors. En el meu menú hi ha almenys una vegada a la setmana costelles de xai, la decisió de compra es clau per mantenir viu aquest model imprescindible per al medi rural i per el medi ambient.
