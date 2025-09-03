Ryanair reduirà un milió de places a Espanya i Aena diu que distorsiona les xifres
L'aerolínia irlandesa de baix cost Ryanair ha anunciat aquest dimecres una retallada d'un milió de places en aeroports regionals espanyols, el tancament de la seva base a Santiago de Compostel·la i la suspensió de vols a Vigo i Tenerife Nord des del pròxim 1 de gener per considerar que les tarifes d'Aena són "excessives i poc competitives".
El president d'Aena, Maurici Lucena, ha acusat Ryanair de distorsionar les xifres perquè el nombre de drets de vol ('slots') per a la temporada d'hivern sol·licitats formalment per Ryanair, que consten en les bases de dades oficials, "és significativament superior" a les xifres comunicades per la companyia.
Al mateix temps, comunitats autònomes com Galícia, Cantàbria, Aragó o Canàries, afectades per la retallada d'oferta de Ryanair, responsabilitzen al gestor aeroportuari, que se centra a aconseguir més beneficis en lloc d'apostar pels aeroports mitjans i petits.
Les tarifes aeroportuàries d'Aena pujaran a partir de març del pròxim any 0,68 euros, un 6,6%, per a situar-se en 11,03 euros per passatger.
L'aerolínia diu que desviarà rutes a altres països
L'anunci d'avui de Ryanair segueix a la reducció de 800.000 places que ja va aplicar en la temporada d'estiu -i que va suposar el tancament de les seves bases de Valladolid i Jerez-.
La reducció del milió de places (un 16% de la seva actual oferta) es produirà al mateix temps que la companyia creixerà en altres aeroports de més grandària a Espanya, si bé encara no ha concretat aquest augment.
El conseller delegat de Ryanair, Eddie Wilson, ha dit aquest dimecres en una roda de premsa a Madrid que desviarà aquestes gairebé dos milions de places cap a Itàlia, el Marroc, Croàcia, Albània, Hongria o Suècia, la qual cosa suposarà "una catàstrofe turística" per a l'Espanya regional produïda per unes taxes "excessives i poc competitives".
En concret, del milió de places a retallar, 600.000 seran amb origen o destinació en aeroports regionals (Santiago, Vigo, Tenerife Nord, Saragossa, Santander, Astúries i Vitòria) i 400.000 a Canàries (en la seva temporada alta). En conjunt suposaran la cancel·lació de 36 rutes.
Wilson entén que Aena es nega a "col·laborar" amb les aerolínies per a fer costat als aeroports secundaris amb capacitat disponible, que ha xifrat en el 64% (puja fins al 80% després de l'ajust de Ryanair).
Aena parla de "xantatge" i "infumable extorsió"
El president i conseller delegat d'Aena, Maurici Lucena, ha considerat que l'estratègia de Ryanair és un "xantatge". "Avui hem viscut un episodi més de la proverbial estratègia de Ryanair per a fer xantatge no sols a Aena, sinó als contribuents espanyols", ha denunciat en declaracions a EFE a Londres.
Segons Lucena, l'estratègia de la companyia una vegada que es consolida en els destins és que els contribuents subvencionin la seva activitat a través dels governs centrals, els autonòmics, les diputacions o d'una empresa com Aena (amb un 51% de capital públic).
Les xifres donades per Wilson no casen amb els 'slot' sol·licitats, ha dit en un comunicat el màxim executiu d'Aena, qui assegura que la decisió d'un ciutadà d'agafar un avió no depèn del fet que el bitllet costi 0,68 euros més l'any que ve. Alhora, "sense posar-se vermell, Ryanair ha pujat els seus bitllets en l'últim any una mitjana del 21%".
"Així que no és veritat que Ryanair elimini rutes en aquests aeroports perquè les tarifes són cares, sinó perquè trasllada els seus avions als aeroports en els quals pot fixar preus més alts en els seus bitllets i guanyar així més diners", ha dit.
La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha avançat que demanarà una trobada immediata amb Ryanair, amb la qual pretén abordar qüestions laborals.
El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, ha criticat les pràctiques laborals de l'empresa, que explota "de manera indigna" a treballadors i nega drets de llibertat sindical.
El PP culpa a Aena
El PP ha exigit al gestor dels aeroports que freni la pujada de les tarifes que cobra a les aerolínies perquè "buida de vols a l'Espanya despoblada" i considera "incomprensible" que, amb beneficis històrics de 1.934 milions d'euros en 2024, Aena anunciï la pujada més gran de tarifes en més d'una dècada.
El PP assegura que les tarifes no havien pujat en una dècada gràcies a la seva acció de govern. "A la primera oportunitat, el PSOE ha tornat a pujar-les de manera desproporcionada provocant una crisi d'activitat", afegeix.
Comunitats com Galícia, Aragó, Cantàbria o Canàries responsabilitzen de la decisió de l'aerolínia irlandesa a Aena, que, en lloc d'apostar pels aeroports mitjans i petits, se centra a aconseguir més beneficis.
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Tragèdia al rodatge d'aquesta famosa sèrie de Netflix: mor sobtadament un ajudant de direcció
- Les conseqüències de Shein i Temu per al comerç gironí: 'la qualitat del producte és la gran diferència
- El Girona fitxa Vanat, Bryan Gil i el porter Livakovic per tancar el mercat
- Li demanen una cigarreta i li acaben robant una cadena d'or a Girona
- S’ensorra un forjat a Sant Feliu de Guíxols: un treballador ferit greu en quedar atrapat i quatre més de lleus
- Toni Moog: 'El diazepam és pitjor que la cocaïna
- Excursió turística a Gaza