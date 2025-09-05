BANCA
La CNMV dona llum verda a l’opa del BBVA sobre el Banc Sabadell i l’operació entra en la seva fase decisiva
El regulador considera "suficient" el contingut del fulletó presentat per BBVA
Albert Martín
El consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha autoritzat l'OPA del BBVA sobre el Sabadell, segons ha informat en un comunicat. El supervisor entén ajustats els termes de l'oferta a les normes vigents i considera suficient el contingut del fulletó explicatiu presentat per BBVA. La CNMV recorda que la contraprestació de l'OPA és de tipus "mixt" i consisteix en una acció de nova emissió de BBVA i 0,70 euros en efectiu per cada 5,5483 accions de Banc de Sabadell. L'aprovació del fulletó de l'operació és imminent.
Aquest dijous de matinada el BBVA anunciava una modificació del llindar d'acceptació per facilitar l'operació. Les lleis americanes i espanyoles en matèria d'opas són lleugerament diferents i el regulador de la borsa d'Estats Units, la SEC, ha accedit aquesta matinada a unificar els criteris davant l'opa llançada pel BBVA sobre el Sabadell.
La novetat més destacada és que una missiva dirigida al BBVA, la SEC confirma que el banc d'origen biscaí es planteja, de forma teòrica, entrar a l'accionariat del Sabadell encara que obtingui un suport en l'opa que va llançar l'any passat que sigui només del 30%. En la llei americana el suport ha de ser superior al 50%.
Fonts del mercat, però, descarten que el BBVA es plantegi aquest extrem i apunten que la possibilitat que el banc que presideix Carlos Torres entri a l'accionariat del Sabadell amb només un 30% d'accions és remota. Ho veuen extremadament improbable per les dificultats a nivell de govern corporatiu d'entrar en un banc amb una majoria d'accionistes i consellers en contra i per una peculiaritat de la llei espanyola: si una empresa adquireix una altra via opa i amb més d'un 30% però menys d'un 50% d'accions, està obligada a presentar una segona opa pel valor del 100% de l'empresa i fer-ho en efectiu. Aquest pla és pràcticament impossible, atès que el BBVA s'està esforçant per millorar la seva oferta en prop de 2.000 milions d'euros, i una opa pel 100% li podria costar una quantitat molt superior. La capitalització borsària del Sabadell és aquest divendres superior als 17.000 milions.
