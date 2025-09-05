Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els càmpings gironins invertiran 30 milions d'euros per convertir-se en una destinació intel·ligent

L'associació reclama a les administracions més pressupost als hospitals gironins

El ministre Jordi Hereu visita el càmping Ballena Alegre de Sant Pere Pescador.

El ministre Jordi Hereu visita el càmping Ballena Alegre de Sant Pere Pescador. / Aleix Freixas (ACN)

Aleix Freixas / ACN

Aleix Freixas / ACN

Sant Pere Pescador

Els càmpings gironins invertiran 30 milions d'euros en digitalització per tal de convertir-se en una destinació intel·ligent. Aquesta temporada han fet una prova pilot amb tres establiments on s'ha calculat l'aforament de la piscina, s'ha fet un control de la gestió de residus i una estació meteorològica avisava als clients sobre possibles riscos meteorològics. La voluntat és estendre aquest projecte a la resta de càmpings i, també a la resta del país. En paral·lel, el president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, ha reclamat més inversió en els hospitals de la demarcació de Girona, ja que s'han convertit en un actiu turístic per als visitants sènior.

La CNMV da luz verde y la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell entra en su fase decisiva

La UGT espera que els accionistes del Sabadell tombin l'opa i que es "respectin les condicions del govern espanyol"

La DGT incorpora cinc examinadors nous a Girona

Truc viral: Coneix la manera més efectiva i ràpida per netejar el forn que s'ha posat de moda

Coneix l'hora màgica: El millor moment per estalviar quan compres al supermercat

Ribes de Freser homenatjarà 117 víctimes del franquisme, del bombardeig de 1939 i de la deportació als camps nazis

Minut de silenci a Lloret de Mar per la mort violenta d'una dona en un apartament turístic

Tossa prohibeix obrir nous negocis d’estètica, basars i menjar per emportar

