La UGT diu que la reducció de la jornada laboral ha de tirar endavant "sí o sí" i evita posar tota la pressió a Junts
Pepe Álvarez considera que seria "covard" per part del PP no permetre el debat parlamentari de la proposta de llei
La UGT assenyala que la reducció de la jornada de treball ha de ser una realitat "sí o sí" i espera que el pròxim 10 de setembre el Congrés dels Diputats doni llum verda a què es pugui debatre el projecte de llei que contempla rebaixar a 37,5 hores setmanals la jornada de feina. El secretari general del sindicat, Pepe Álvarez, considera que la votació no ha d'entrar "en el pim-pam-pum polític de partits" i recorda que la reducció de la jornada "no és pel govern de Pedro Sánchez, sinó pels treballadors". Álvarez ha reconegut que Junts és "clau" perquè el tràmit parlamentari tiri endavant, però diu que "no és just" centrar tota la pressió en el partit de Puigdemont i considera "molt covard" per part del PP "no tenir arguments per debatre".
