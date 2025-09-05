Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La UGT espera que els accionistes del Sabadell tombin l'opa i que es "respectin les condicions del govern espanyol"

El sindicat assegura que "no aportarà res de positiu ni pels accionistes, ni pels treballadors, ni usuaris del banc"

El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, oferint declaracions als mitjans, en una imatge d'arxiu.

El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, oferint declaracions als mitjans, en una imatge d'arxiu. / Sara Soteras (ACN)

Gerard Vilà / ACN

Gerard Vilà / ACN

Maçanet de la Selva

La UGT ha lamentat la decisió de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) d'autoritzar l'opa del BBVA al Banc Sabadell. El secretari general del sindicat, Pepe Álvarez, espera que els accionistes de l'entitat financera catalana tombin l'opa i que, "en tot cas es respectin les condicions imposades pel govern espanyol". Álvarez assegura que una fusió dels dos bancs "no aportarà res de positiu ni per accionistes, ni pels treballadors, ni usuaris". Per això, des de la UGT confien que els accionistes acabin per decidir que no tiri endavant l'opa. "Ens hem anat oposant des de bon començament i continuarem treballant perquè la feina al sector financer es faci en unes bones condicions", ha remarcat.

En aquest sentit, Álvarez ha recordat que les ràtios a Espanya pel que fa a personal per atendre a la banca és més baixa que la mitjana europea i lamenta que "cada dia tanquen més oficines". Una tendència que Álvarez dona per fet que s'incrementarà si l'opa segueix endavant.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
  2. Aquest és el millor restaurant de Platja d'Aro segons 'Joc de cartes estiu
  3. Assalten una botiga de telefonia de Girona i s’enduen més de 4.700 € en mòbils: 'Després de 15 anys em plantejo deixar la ciutat per la inseguretat
  4. Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
  5. Carreguen contra l’Ajuntament de Palafrugell pel cas del GPS al vehicle particular d'un funcionari: 'Si no té res a amagar, que obri els llibres de comptes
  6. Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos
  7. L’única cullerada que has de posar a la rentadora per tenir la roba neta i estalviar en la factura de la llum
  8. Detenen un home per la mort violenta d’una dona a Lloret

La CNMV da luz verde y la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell entra en su fase decisiva

La CNMV da luz verde y la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell entra en su fase decisiva

La UGT espera que els accionistes del Sabadell tombin l'opa i que es "respectin les condicions del govern espanyol"

La UGT espera que els accionistes del Sabadell tombin l'opa i que es "respectin les condicions del govern espanyol"

La DGT incorpora cinc examinadors nous a Girona

La DGT incorpora cinc examinadors nous a Girona

Truc viral: Coneix la manera més efectiva i ràpida per netejar el forn que s'ha posat de moda

Truc viral: Coneix la manera més efectiva i ràpida per netejar el forn que s'ha posat de moda

Coneix l'hora màgica: El millor moment per estalviar quan compres al supermercat

Coneix l'hora màgica: El millor moment per estalviar quan compres al supermercat

Ribes de Freser homenatjarà 117 víctimes del franquisme, del bombardeig de 1939 i de la deportació als camps nazis

Ribes de Freser homenatjarà 117 víctimes del franquisme, del bombardeig de 1939 i de la deportació als camps nazis

Minut de silenci a Lloret de Mar per la mort violenta d'una dona en un apartament turístic

Minut de silenci a Lloret de Mar per la mort violenta d'una dona en un apartament turístic

Tossa prohibeix obrir nous negocis d’estètica, basars i menjar per emportar

Tossa prohibeix obrir nous negocis d’estètica, basars i menjar per emportar
Tracking Pixel Contents