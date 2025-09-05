La UGT espera que els accionistes del Sabadell tombin l'opa i que es "respectin les condicions del govern espanyol"
El sindicat assegura que "no aportarà res de positiu ni pels accionistes, ni pels treballadors, ni usuaris del banc"
La UGT ha lamentat la decisió de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) d'autoritzar l'opa del BBVA al Banc Sabadell. El secretari general del sindicat, Pepe Álvarez, espera que els accionistes de l'entitat financera catalana tombin l'opa i que, "en tot cas es respectin les condicions imposades pel govern espanyol". Álvarez assegura que una fusió dels dos bancs "no aportarà res de positiu ni per accionistes, ni pels treballadors, ni usuaris". Per això, des de la UGT confien que els accionistes acabin per decidir que no tiri endavant l'opa. "Ens hem anat oposant des de bon començament i continuarem treballant perquè la feina al sector financer es faci en unes bones condicions", ha remarcat.
En aquest sentit, Álvarez ha recordat que les ràtios a Espanya pel que fa a personal per atendre a la banca és més baixa que la mitjana europea i lamenta que "cada dia tanquen més oficines". Una tendència que Álvarez dona per fet que s'incrementarà si l'opa segueix endavant.
