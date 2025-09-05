GUERRA COMERCIAL
La Xina imposa aranzels del 20% a les gironines Noel i Friselva en represàlia per les taxes de la UE als seus cotxes elèctrics
Aquests gravàmens podrien augmentar al 62% per a aquelles empreses que no col·laborin amb la investigació que el govern xinès ha obert per competència deslleial al sector porcí europeu
María Jesús Ibáñez
El Ministeri de Comerç de la Xina ha anunciat aquest divendres que imposarà, a partir de dimecres que ve, aranzels temporals de fins al 62,4% a una sèrie de productes porcins i derivats procedents de la Unió Europea (UE), en el marc d'una investigació ‘antidumping’ en represàlia per les taxes comunitàries als vehicles elèctrics xinesos.
En un comunicat divulgat a la seva pàgina web, els responsables del comerç xinès indiquen que l’esmentada taxa s’aplicarà a les companyies que no col·laborin enles seves indagacions, mentre que, per a les que ho facin, l’aranzel serà d’un 20%, excepte si han sigut preses com a mostra, per a les quals aniran des del 15,6% de l’aragonesa Litera Meat al 32,7% de l’holandesa Vion.
Entre les grans firmes espanyoles afectades per l’esmentat 20% figuren empreses gironines com Noel i Friselva. La llista s'allargan amb companyies nacionals com El Pozo, Campofrío, Cárnicas Cinco Villas o Sánchez Romero Carvajal.
El 10 de juny passat, Pequín va ampliar fins al pròxim 16 de desembre la investigació, que, segons la seva versió, pretén posar fi a una suposada competència deslleial per part d’empreses europees que estaria «causant danys» al sector xinès. Comerç anunciarà quins aranzels imposa de manera permanent a partir d’aquesta data.
Les indagacions de la cartera xinesa s’han centrat en la carn de porc i la triperia procedents de la UE –tant refrigerats com congelats–, així com greix d’aquest animal i derivats d’aquestes o de vísceres, productes entre els principals proveïdors figura Espanya. El pernil ha quedat exclòs d’aquest litigi, així com els embotits.
La reacció xinesa és una resposta (ja prevista, d’altra banda) als aranzels anunciats per la Comissió Europea a la importació de vehicles elèctrics xinesos després de la investigació que va obrir l’octubre del 2023 per determinar si els subsidis que ofereix Pequín a aquest sector generen una competència deslleial per als fabricants europeus. Davant aquesta decisió de la UE, la Xina va decidir obrir una investigació contra el porc europeu, una cosa que els experts van interpretar com una manera d’elevar la pressió per mirar de dissuadir Brussel·les.
El país asiàtic és una important destinació per despulles i parts menys cotitzades a Europa com orelles, morros o peus de porc, que formen part de la seva gastronomia i que té un gran ús industrial. La UE va arribar a destinar a la Xina un 55% de les seves exportacions de porc el 2020 davant la falta de producció després d’una greu epidèmia de pesta porcina africana, però la xifra va baixar al 30% el 2023 a mesura que es recuperava la cabana nacional.
Espanya, entre les més damnificades
En el cas concret d’Espanya, el 2024 es van exportar unes 540.000 tones en productes porcins a la Xina amb un valor de 1.097 milions d’euros, xifra que va representar gairebé el 20% del volum total exportat i el 12,5% del valor de les vendes exteriors del sector, segons dades de la patronal porcina Interporc.
A més, la carn de porc és, segons informes del Govern espanyol, la segona partida més important dins de les exportacions agroalimentàries del país, tan sols per darrere de l’oli d’oliva. A banda d’Espanya, altres nacions europees que es veuran afectats per aquests aranzels són els Països Baixos o Dinamarca.
