Girona presenta un dèficit acumulat de més de 21.000 habitatges des del 2021

La carència és equivalent al 7,1% del parc de vivendes principals, una de les xifres més altes a nivell estatal, segons un estudi de CaixaBank Research

Pisos en fase de construcció, en una imatge d'arxiu.

Pisos en fase de construcció, en una imatge d'arxiu. / Marc Martí Font

Pau Cambronero

Pau Cambronero

Girona

Girona té un dèficit acumulat de més de 21.000 habitatges, que significa un 7,1% de les cases principals de la província. Segons un informe de CaixaBank Research, hi ha exactament 21.151 pisos pendents, i això col·loca a Girona entre les zones amb més manca d’habitatge a Espanya, juntament amb províncies com Alacant, Tarragona o Almeria. L’acumulació es porta generant des del 2021, sobretot perquè la construcció no ha estat suficient per cobrir tota la demanda. Per tant, el dèficit ha provocat una pressió sobre els preus estatals durant els darrers anys, on l’estudi estima que un 39% de l’augment del preu de l’habitatge a Espanya podria estar relacionat amb aquesta falta d’oferta.

Girona atractiva per als compradors estrangers

La província duu anys que és un atractiu per a compradors estrangers que no viuen a Espanya, sobretot, per la seva proximitat amb França. Per això, segons CaixaBank Research les zones més buscades per aquest tipus de client son Alacant (35% de les compres), Màlaga (28%), Balears (25%), Santa Cruz de Tenerife (22%), Las Palmas (15%), Múrcia (15%) i Girona mateixa (15%). Veient com totes es concentren en zones pròximes al Mediterrani, a més de les illes tant Canàries com Balears.

Malgrat tenrir un pes rellevant, Girona és la província que més atractiu ha perdut per als compradors estrangers en els últims anys. Entre l’últim semestre del 2019 i el primer del 2025, l’atractiu de la província ha caigut gairebé un 15% (14,8%), sent la província amb el major disminució de tot l’estat. Aquest fet com explica CaixaBank Research s’explica per la disminució de la demanda dels francesos, que han començat a invertir en altres zones amb més oportunitats. A més de Girona, altres províncies catalanes, com Tarragona, també han patit una pèrdua similar, així com algunes zones d’Andalusia, com Almeria i Granada. En canvi, Màlaga i Múrcia han guanyat força atractiu, amb Màlaga assolint un 28,4% del total del pes d’estrangers.

La disminució de la demanda francesa

Els francesos continuen sent els principals compradors estrangers a Catalunya, però amb un pes molt més baix que abans. Han passat de representar el 47% dels compradors estrangers durant el 2019 al 33% el 2024, una reducció d’un 14% durant els darrers 5 anys.

