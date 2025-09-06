Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El preu de la llum es desploma fins als 26,54 €/MWh i registra valors negatius

La llum serà gratuïta en alguns trams horaris d'aquest dissabte

Unes torres d'alta tensió, en una imatge d'arxiu.

Unes torres d'alta tensió, en una imatge d'arxiu. / evening_tao

Redacció

Barcelona

Aquest dissabte 6 de setembre, el preu mitjà de l’electricitat experimentarà una caiguda històrica del 52,02%, situant-se en 26,54 euros per megavat hora (MWh), davant dels 55,32 euros del divendres. D’aquesta manera, la llum es manté, un dia més, per sota dels 100 euros/MWh.

Durant la jornada, s’espera que la llum arribi a valors negatius i que sigui gratuïta entre les 11:00 i les 19:00 hores. El preu màxim es registrarà a les 22:00 hores, amb un cost de 58,54 €/MWh.

Segons dades de l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE) recollides per l'agència Servimedia, el cost de la llum és un 49,55% inferior al registrat el dissabte passat (52,61 €/MWh) i un 66,08% més baix que els 78,27 euros del 6 d’agost. En comparació amb el mateix dia de l’any passat, la caiguda arriba al 69,41%, davant dels 86,72 €/MWh de 2024.

