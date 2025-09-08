Augmenten quasi un 5% la despesa turística amb targetes a Girona a l’estiu
La xifra millora respecte els mateixos mesos del 2024, però disminueix gairebé un 10% respecte als primers mesos de 2025
Girona ha tancat el segon quadrimestre del 2025 amb un augment de la despesa turística amb targetes de l’entitat BBVA, tant per part dels turistes estrangers com dels visitants de la resta de l’Estat. Segons un estudi del BBVA Research situa Girona com a una de les províncies que han aconseguit tancar el segon quadrimestre de 2025 amb un balanç positiu pel que fa a la despesa turística amb targeta. Tot i la desacceleració general que ha viscut el conjunt del país, Girona ha registrat increments tant en la despesa total en la dels turistes nacionals i internacionals.
Segons l’informe, a escala estatal el creixement del consum turístic amb targeta es va reduir fins al 5,7% interanual, quatre punts i mig menys que en el quadrimestre anterior. Aquest alentiment es va explicar sobretot per la menor aportació del turisme estranger i pel rendiment més baix de comunitats com Madrid, Canàries i Catalunya. Tanmateix, Girona apareix amb variació interanual positiva, en tots els àmbits.
La despesa total a Girona
En la despesa total a la província de Girona en transaccions amb targetes o TPV de l’entitat bancària BBVA, la variació de la despesa turística total amb targeta per província de destí, mostra Girona amb un creixement interanual positiu, gairebé un 5% interanual. El BBVA indica que gairebé totes les províncies van presentar increments, i Girona es troba dins d’aquest grup, tot el contràri a províncies com Gipuzkoa, les Balears o Melilla que durant aquest últim quadrimestre han vist una caigudes.
Per tant, tot i la frenada del conjunt d’Espanya, a les comarques gironines es va aconseguir mantenir una evolució favorable en el consum derivat del turisme, sumant la despesa dels visitants espanyols i dels internacionals.
Despesa de turistes nacional
Pel que fa als viatgers procedents de la resta de l’Estat, l’estudi informa que Girona també registra una variació interanual positiva en la despesa amb targeta. L’informe destaca que hi ha províncies on el consum nacional van caure, especialment a Balears, Melilla o algunes zones de Castella i Lleó, però Girona no forma part d’aquest grup i es manté en amb un balanç positiu (al voltant del 2,5%).
Aquest fet explica que la demarcació ha retingut el visitant nacional en comparació a diferentes zones d’Espanya que les transaccions han estat per sota del percentatge interanual del mateix quadrimestre de l’any anterior.
Despesa estrangera
Pel que fa a les transaccions amb els TPV o targetes de l’entitat bancària, a la província, dels visitants internacionals segons la província de destí, també presenta una variació positiva respecte al mateix període de l’any anterior. Una xifra que és significativa, perquè el la recerca assenyala que el turisme estranger ha estat el principal responsable de la desacceleració general al conjunt d’Espanya i que grans destinacions com Barcelona o Balears hagin tingut una disminució respecte els anys anteriors, fet que no ha passat a la província, malgrat haver abaixat d’un 20% el primer quadrimestre de l’any, a pràcticament un 1-2% durant aquest quadrimestre.
Amb les dades que mostren el BBVA Research mostren que Girona ha aconseguit mantenir un dinamisme destacat en el segon quadrimestre del 2025, Tot i haver reduït la despesa en comparació amb el primer cuadrimestre d’any, el percentatge total interanual, tan el de moviment de turísme estranger, com el de nacional, la província l’ha augmentat .
