Destinaran més de mig milió d'euros a millorar l’ocupabilitat juvenil a Girona
La Fundació la Caixa donarà suport a la iniciativa de la Fundació Intermedia, adreçada a joves d’entre 16 i 29 anys inscrits al Sistema Nacional de Garantia Juvenil
La Fundació ”la Caixa” donarà suport amb més de 550.000 euros al projecte desenvolupat per la Fundació Intermedia, que té com a objectiu fomentar l’ocupabilitat juvenil dels joves en situació de vulnerabilitat mitjançant itineraris formatius acreditats. Ha seleccionat 52 projectes d’entitats socials a través de la convocatòria Més Feina Jove als quals destinarà més de 27 milions d’euros cofinançats amb el Fons Social Europeu Plus (19,1 milions provinents de la Unió Europea i 8,3 milions aportats per la Fundació ”la Caixa").
El programa està adreçat a joves d’entre 16 i 29 anys inscrits al Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb estudis inferiors al batxillerat o sense titulació. Els itineraris formatius tindran un enfocament pràctic i estaran adaptats a les necessitats del mercat laboral, per tal de reforçar les competències i garantir l’accés a una feina estable i de qualitat.
«Reduir les desigualtats»
Segons el subdirector general de la Fundació "la Caixa”, Marc Simón, el que es busca és «acompanyar els joves en situació de vulnerabilitat en el seu camí cap a un futur millor. Per això, a través d’aquesta convocatòria reforcem el compromís dels nostres programes amb la inserció laboral juvenil i la igualtat d’oportunitats. Juntament amb la Unió Europea, apostem decididament per la formació com a palanca essencial per combatre l’atur juvenil i reduir les desigualtats».
- La ginebra gironina que va néixer com a treball de batxillerat i ara tenen a El Celler de Can Roca
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- Un autocar procedent de Lloret bolca a Santa Susanna i deixa 53 ferits
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- La periodista que va dinar amb Mazón el dia de la dana trenca el silenci i assegura que va viure un 'autèntic malson
- Per què l'últim informe sobre l'ADN del jersei d'Helena Jubany suposa un gir per a Montse Careta?
- Protesta de Vox contra la Zona de Baixes Emissions de Girona
- Catalunya viurà aquest diumenge un eclipsi total de lluna