Hisenda beneficiarà amb 1.150 euros a les unitats familiars que visquin amb persones més grans de 65 anys
En cas que la persona tingués 75 anys o més, la quantitat s'ampliaria fins als 2.550 euros
L'Agència Tributària beneficiarà amb 1.150 euros a les unitats familiars que convisquin amb una persona major de 65 anys. Aquest benefici fiscal serà apartat a través de la Declaració de la Renda, on cada ascendent amb l'edat citada desgravarà aquest import.
Aquesta mesura iguala a la mateixa que s'atribueix a les persones amb discapacitat igual o superior al 33%.
A més, en cas que el convivent tingués els 75 anys o superiors, la quantitat a desgravar en la Declaració de la Renda s'ampliaria fins als 2.550 euros. No obstant això, aquest no és l'únic requisit que cal complir per poder beneficiar-se d'aquesta desgravació, a més de les edats i discapacitat esmentades.
El contribuent també haurà:
- Haver conviscut amb l'ascendent almenys la meitat del període impositiu
- No podrà tenir rendes superiors a 8.000 euros, excloent en aquest cas les exemptes d'impost
- No podrà presentar un IRPF superior a 1.800 euros
És possible que depenent dels ingressos anuals el contribuent no estigui obligat a presentar la Declaració de la Renda. No obstant això, en aquests casos convé presentar la documentació a Hisenda per a aplicar aquesta deducció.
