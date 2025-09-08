La primera multa per spam telefònic a Espanya: 5.000 euros per trucar un ciutadà inscrit a la Llista Robinson
La Llista Robinson cobreix trucades telefòniques, SMS, correu electrònic i fins i tot correu postal
Marcos Rodríguez
Una simple trucada spam que va acabar en una multa de 5.000 euros. L’AEPD va obrir aquest any la porta a sancions milionàries contra les empreses que ignoren la Llista Robinson.
La primera multa per spam telefònic a Espanya. Una trucada no desitjada, feta en ple estiu del 2023, ha acabat marcant una fita en la protecció del consumidor al nostre país. L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha sancionat amb 5.000 euros l’empresa Adverbis Spain SL per contactar amb un ciutadà que estava inscrit a la Llista Robinson, el sistema oficial que permet evitar comunicacions comercials sense consentiment.
La resolució, publicada sota l’expedient EXP202312711, no només confirma la infracció, sinó que remarca l’abast de la nova normativa en matèria de telecomunicacions. El text de l’AEPD recull que el fet que el reclamant estigués inscrit a la Llista Robinson és determinant.
Un marc legal més estricte
Des del juny del 2023, la llei general de telecomunicacions prohibeix expressament les trucades comercials sense autorització prèvia. La norma obre la porta a sancions molt més severes: fins a dos milions d’euros o el 4% de la facturació anual de la companyia infractora, depenent de la seva mida i reincidència.
En aquest primer cas que es va donar aquest any, la multa es va fixar en 5.000 euros per tractar-se d’una petita empresa, però l’AEPD adverteix que les quanties escalaran amb la gravetat de la infracció.
- 5.000 euros: casos lleus o pimes.
- 300.000 euros > dos milions d’euros: infraccions greus en empreses més grans.
- Fins al 4% de facturació: en companyies amb gran volum de negoci.
El paper de la Llista Robinson
La sanció confirma que la Llista Robinson, gestionada per l’Associació Espanyola de l’Economia Digital (Adigital), funciona com a eina de defensa del ciutadà. El registre és gratuït i cobreix trucades telefòniques, SMS, correu electrònic i fins i tot correu postal.
Això sí, la inscripció no té efecte immediat: cal esperar un mes perquè les empreses actualitzin les seves bases de dades. Tot i així, els experts coincideixen que es tracta de la via més efectiva per frenar l’spam telefònic, juntament amb la denúncia davant l’AEPD en cas d’incompliment.
El que ve: més control i menys spam
La resolució contra Adverbis Spain marca un abans i un després. D’una banda, reforça el dret dels consumidors a no ser molestats amb trucades comercials no sol·licitades. D’altra banda, llança un missatge contundent a les empreses: el màrqueting agressiu té un cost que pot posar en risc la viabilitat de l’activitat.
El Ministeri per a la Transformació Digital ja ha anunciat noves mesures, com la prohibició d’utilitzar números mòbils per a campanyes comercials o el bloqueig de trucades des de números ocults. Tot això s’emmarca en un objectiu clar: reduir l’allau de trucades no desitjades que, segons estudis de l’AEPD, figuren entre les principals queixes ciutadanes en matèria de telecomunicacions.
La multa de 5.000 euros a Adverbis Spain no és només una xifra. És un avís a navegants: les regles han canviat, l’spam telefònic ja no és impune i les sancions poden créixer exponencialment. Per al ciutadà, la lliçó és clara: inscriure’s a la Llista Robinson i denunciar funciona. Per a les empreses, també: la rendibilitat d’una campanya mai compensarà el cost d’ignorar la llei.
