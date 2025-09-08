Un terç dels catalans treballaria menys hores tot i que cobrés menys
Una enquesta recent elaborada pel Departament de Treball alerta de la proporció creixent de persones que viuen esgotades físicament o mentalment a causa de la seva ocupació diària
Gabriel Ubieto
El Congrés votarà aquest dimecres si dona llum verda o no al debat per reduir la jornada laboral a Espanya a 37,5 hores setmanals. Un projecte de llei que aspira a alliberar dues hores i mitja a la setmana sense rebaixa de sou que en el dia d’avui té poques aparences de prosperar, a causa que a la Cambra baixa hi ha una majoria de diputats que ja han avançat o deixat entreveure que hi votaran en contra. Per més que existeixi una àmplia majoria de ciutadans, fins i tot entre els partits que presumiblement hi votaran en contra, a favor de la mesura.
Segons l’última enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió, vuit de cada 10 catalans està a favor d’aquesta norma que disminuiria l’horari de més de dos milions d’assalariats a Catalunya. "El temps lliure és un actiu cada vegada més valorat, en ocasions tant com el salari, i cal trobar un equilibri", afirma el professor d’EAE Business School, Damás Basté. "La gent valora cada vegada més la seva vida personal, conciliar ja no és només poder passar temps amb la família, sinó també poder tenir temps per a un mateix. Tot i que el prioritari continua sent el salari", matisa la portaveu d’Infojobs, Mónica Pérez.
Aquesta creixent demanda de més temps –que xoca contra l’opinió de les patronals, que qualifiquen la mesura de populista i d’inassumible econòmicament– provoca que hi hagi una part de la població que està disposada fins i tot a renunciar a part del seu salari si això els allibera de part de la seva jornada.
Problemes de salut mental
Segons l’última edició de l’Enquesta de qualitat i condicions de treball elaborada pel Departament de Treball de la Generalitat, el 35,5% dels catalans afirma que acceptaria rebaixar-se el sou si això els suposés més temps lliure. Si només es prenen com a referència els treballadors a temps complet, la proporció puja fins a gairebé el 40%. A l’altre costat de la balança, només el 10,7% dels catalans voldria treballar més hores (si es mira els assalariats a jornada completa, el percentatge cau al 6,6%).
Aquest sondeig, elaborat cada quatre anys sobre una mostra de 3.000 persones, és una de les referències més completes per mesurar com els catalans perceben la seva relació amb el treball. De les seves respostes s’extreu que un de cada cinc treballadors catalans corre el risc de patir problemes de salut mental per culpa de la seva feina, que tenir estudis superiors sol ser garantia de millor salari, però també de pitjor conciliació, i que en determinats gremis, com l’hostaleria o la sanitat, treballar cada dia sota pressió és habitual, entre d’altres.
Amb aquest quadre que dibuixa l’enquesta, aquesta demanda de més temps lliure és coherent amb altres respostes que donen una part no menor de catalans quan se’ls pregunta quin efecte té la intensitat de la seva jornada laboral en la seva salut. I és que un de cada quatre catalans afirma viure esgotat físicament o mentalment per la seva feina.
Una llei de resultat incert
"Les prioritats (laborals) estan canviant i no ho hem de veure com una cosa negativa", tot i que "caldria veure quin volum d’ingressos té aquesta gent que està disposada a renunciar a part del seu sou per treballar menys hores", apunta per la seva banda el secretari d’Acció Sindical de CCOO de Catalunya, Enrique Rodríguez, fent referència al fet que aquesta pregunta no es raona igual si una persona cobra 1.000 euros o 3.000 euros al mes.
De fet, a Espanya, el 18% dels treballadors guanyen menys de l’equivalent al salari mínim interprofessional, el 31,8% no té capacitat d’afrontar despeses imprevistes i el 27,5% no es pot permetre anar-se’n una setmana fora de vacances a l’any, entre d’altres. No obstant, la demanda de temps "és una inquietud creixent a què el Govern ha de respondre", afirma Rodríguez, en al·lusió al projecte de llei de les 37,5 hores setmanals.
A falta de la votació de demà passat, hi ha tres partits que ja han avançat que votaran que no: el PP, Vox i Junts. Tres partits entre els quals existeix una majoria de votants a favor de la mesura, si atenem l’última enquesta del CEO. El 72% de les persones que afirmen votar el PP diuen que estan d’acord o molt d’acord amb la llei per reduir la jornada sense reduir el sou; davant el 66% de Vox i el 72% de Junts. Entre l’electorat postconvergent, gairebé la meitat (47%) afirma estar-hi "molt d’acord".
L’enquesta analitza la quantitat de temps que treballen els catalans i la intensitat. De les seves preguntes es dedueix una pressió creixent sobre la salut mental, especialment sobre les dones. El 24,2% estan en risc de patir algun trastorn mental, davant el 14,4% dels homes. Aquesta situació l’analitzen els autors de l’informe des de l’exigència emocional (destaquen aquí els sanitaris, per exemple), els excessos de jornada o els torns intempestius, entre d’altres.
