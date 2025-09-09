Atenció autònoms: Aquest canvi obligatori al teu negoci pot costar-te 50.000 euros si no ho compleixes
A partir del 2026 tots els negocis hauran d’actualitzar el seu sistema de facturació electrònica per evitar sancions
Els autònoms de Catalunya s’enfronten a un canvi normatiu de gran impacte. La Llei Antifrau 11/2021 estableix que, a partir del 2026, tots els moviments de facturació s’hauran de registrar de manera electrònica mitjançant un programari homologat.
Aquesta mesura deixa enrere l’ús d’Excel o PDF generats manualment i obliga a implantar el sistema VeriFactu, que garanteix que els registres siguin íntegres, accessibles i traçables per l’Agència Tributària.
No complir amb aquesta normativa pot comportar multes de fins a 50.000 euros, un risc que preocupa molts professionals que encara gestionen els comptes de forma manual.
El repte és especialment greu per als petits negocis i autònoms que treballen moltes hores i suporten despeses elevades, com el lloguer de locals. Les noves obligacions arriben en un moment de pressió econòmica per al col·lectiu, que encara espera resoldre qüestions com les noves quotes de cotització i l’accés a determinats subsidis.
La recomanació dels experts és que els autònoms adaptin el seu sistema de facturació abans d’acabar l’any per evitar sancions i garantir el compliment de la normativa.
