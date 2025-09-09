BBVA organitza una reunió a Girona per informar de l'OPA als accionistes de Banc Sabadell
L'objectiu de la trobada, que es farà a les 18 h a l'Hotel Carlemany, és resoldre els dubtes que tinguin sobre l'oferta pública d'adquisició d'accions
BBVA ha organitzat més de deu reunions amb accionistes del Sabadell en diverses ciutats, entre elles Girona, on està previst un acte el dia 22 de setembre a les sis de la tarda a l'Hotel Carlemany.
El banc realitzarà reunions en territoris que tenen una alta concentració d'accionistes de l'entitat catalana (Catalunya, Alacant, País Basc, Madrid i Astúries). A més, també organitzarà diverses sessions en remot per a informar i resoldre els dubtes que tinguin sobre l'OPA obertes als accionistes que hi desitgin participar.
Les sessions presencials començaran a Catalunya: el 15 de setembre, a Barcelona; el 16 de setembre, a Sabadell; el 17 de setembre, en Terrasa; el 22 de setembre a Girona; i el 23 de setembre, a Lleida.
La següent regió serà País Basc: BBVA celebrarà una reunió presencial el 24 de setembre a Sant Sebastià i una altra el 25 de setembre a Bilbao.
La següent setmana, el 29 de setembre, s'organitzarà una trobada a Alacant i el 30 de setembre, a Madrid. Finalment, l'1 d'octubre se celebrarà a Gijón i el 2 d'octubre, a Oviedo.
A més, BBVA preveu celebrar trobades en remot amb els accionistes de Banc Sabadell que desitgin obtenir més informació els divendres 12, 19 i 26 de setembre, i 3 d'octubre.
El banc assenyala que es tracta d'un calendari inicial i que es podrà anar ampliant en funció de les necessitats dels accionistes.
L'objectiu d'aquestes trobades és explicar els detalls de l'operació i resoldre dubtes sobre el procés de bescanvi. Les sessions inclouran una presentació institucional i una ronda de preguntes i respostes.
En concret, el banc detalla que les sessions tindran una presentació estructurada en diversos blocs on es repassaran la identitat i el posicionament de #BBVA en el sector financer mundial, es realitzarà una explicació detallada de l'operació i les seves implicacions i es donarà informació pràctica sobre com adherir-se al bescanvi i sobre les eines disponibles per a mantenir-se informat durant tot el procés. Cada trobada finalitzarà amb una sessió de preguntes i respostes en la qual les persones assistents podran resoldre els seus dubtes.
Per a assistir és imprescindible registrar-se als esdeveniments. Els interessats poden registrar-se a través del formulari d'assistència que es publicarà en la pàgina web de BBVA, en l'apartat sobre l'OPA a Banc Sabadell.