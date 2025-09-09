Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Fustes Garolera celebra els 50 anys amb un acte a les seves instal·lacions

L'empresa cassanenca celebra amb clients, proveïdors i treballadors de la companyia el mig segle de dedicació al sector de la fusta

Imatge dels presents amb l'escultura de fusta de 5 metres.

Imatge dels presents amb l'escultura de fusta de 5 metres. / Fustes Garolera

Redacció

Cassà de la Selva

L'empresa Fustes Garolera ha celebrat aquest inici de setembre el seu 50è aniversari reunint clients, proveïdors i treballadors de la companyia a les seves instal.lacions de Cassà de la Selva. Després de mig segle dedicats al sector de la fusta i encapçalats pel director general, Ramon Garolera Font, l'empresa gironina va congregar una vuitantena de persones en una jornada molt emotiva que va servir per fer una visita guiada als diferents magatzems de les actuals instal.lacions, que han renovat recentment la imatge de les oficines, i on es va inaugurar una espectacular escultura de fusta de 5 metres d'alçada, dissenyada per l'artista cassanenc Carles Torrent. L'escultura simbolitza les arrels de l'empresa i el seu creixement sostingut al voltant d'un eix central que representa la seva solidesa i continuītat.

Fustes Garolera, fundada l'any 1975 per Ramon Garolera Coll, pare de l'actual director general, va tancar la trobada amb el parlament de l'alcalde de Cassà, Pau Presas, unes paraules de Ramon Garolera Font i el sorteig entre els clients de l'empresa d'un creuer pel Mediterrani.

