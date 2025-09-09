La Generalitat ajudarà 2.000 empreses perquè comencin a vendre a l'estranger
El govern català vol incentivar el nombre de firmes exportadores catalanes, així com l’obertura de filials internacionals
Gabriel Ubieto
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s’ha fixat com a objectiu ajudar 2.000 empreses catalanes perquè comencin a vendre els seus productes i serveis a l’estranger. Actualment, la Generalitat té comptabilitzades unes 18.300 companyies que són exportadores regulars i la voluntat és superar la cota de les 20.000 abans de finalitzar la legislatura. Malgrat l’actual context de proteccionisme creixent, nous aranzels i guerra comercial, el Govern considera imprescindible que l’economia catalana continuï buscant negoci més enllà de les seves fronteres i per a això es compromet a donar les ajudes necessàries.
"Som en un tauler geopolític i econòmic nou i diferent", va opinar ahir el president. I en aquest nou context, des del Govern volen "ajudar a mantenir i augmentar la internacionalització de les empreses catalanes", segons va insistir. Per a això, Illa va donar el tret de sortida a la confecció d’una nova estratègia d’internacionalització, que ara anirà configurant amb les diferents associacions empresarials, i que amb un horitzó 2030 s’ha fixat diferents objectius.
D’una banda, que Catalunya segueixi com a primer exportador de tot Espanya. Avui dia, un de cada quatre euros facturats des d’Espanya a l’estranger provenen d’empreses catalanes. Per a això, el Govern ha identificat com a imprescindible que hi hagi més empreses exportadores –s’ha fixat l’objectiu d’incrementar en 2.000–, així com exportadores regulars. De l’altra, Illa vol reforçar la presència d’empreses catalanes a l’estranger. Actualment hi ha unes 3.200 empreses catalanes amb filials internacionals i la idea és durant el pròxim lustre sumar 300 obertures.
Per despertar aquest esperit exportador, Illa promet ajudes. No va concretar paquets nous en l’acte celebrat al Palau de la Generalitat, si bé va recordar que des d’ahir les empreses interessades podran sol·licitar ajudes de fins a 90.000 euros per societat per a la diversificació de mercats. Una bateria de transferències per incentivar la creació de filials, la promoció internacional i el creixement i canvi estratègic mitjançant la qual l’Executiu mobilitzarà uns 50 milions d’euros.
Al novembre
Durant les últimes setmanes diversos consellers de la Generalitat han mantingut reunions amb diverses associacions empresarials, especialment d’aquells sectors més afectats per la guerra aranzelària desencadenada per l’Administració de Trump. En les esmentades trobades han anat avançant i desgranant les seves projeccions per a aquesta nova estratègia d’internacionalització.
També hi ha hagut contactes en la comissió de seguiment del diàleg social, oberta fa cinc mesos amb patronal i sindicats. Si bé aquestes noves mesures no han sigut consensuades amb els agents socials més representatius, una cosa que no ha acabat d’agradar. La nova estratègia d’internacionalització la dissenyarà Acció –l’agència pública de promoció econòmica de la Generalitat– i es presentarà l’11 de novembre durant la trobada anual de les empreses catalanes internacionalitzades Beyond Catalonia.
