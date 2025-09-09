El Govern es reuneix "d'urgència" amb el sector porcí per analitzar l'impacte dels aranzels provisionals de la Xina
Els gravàmens a la carn de porc arriben fins al 62,4% en determinats productes a l'espera de la decisió definitiva
Entre les afectades per un 20% es troben les gironines Noel i Friselva, a més d'altres companyies nacionals
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i el d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, s'han reunit "d'urgència" amb representants del sector porcí per analitzar l'impacte dels aranzels provisionals de la Xina a les exportacions de carn de porc de la UE. En la reunió, el Govern ha traslladat que són un sector "estratègic per a Catalunya, tant en l’àmbit econòmic com social" que "no pot quedar en situació de desavantatge davant competidors internacionals".
Els consellers han dit que demanaran al Ministeri d'Agricultura que reforci la seva defensa davant les autoritats europees i xineses i s'han compromès a mantenir "contacte constant" amb les empreses exportadores. Els aranzels de la Xina a la carn de porc arriben fins al 62,4% en alguns productes a l'espera de la decisió definitiva, prevista al desembre.
L'anunci del govern xinès
El Ministeri de Comerç de la Xina va anunciar el passat divendres que imposarà, a partir de demà, aranzels temporals de fins al 62,4% a una sèrie de productes porcins i derivats procedents de la Unió Europea (UE), en el marc d'una investigació ‘antidumping’ en represàlia per les taxes comunitàries als vehicles elèctrics xinesos.
En un comunicat divulgat a la seva pàgina web, els responsables del comerç xinès van indicar que l’esmentada taxa s’aplicarà a les companyies que no col·laborin enles seves indagacions, mentre que, per a les que ho facin, l’aranzel serà d’un 20%, excepte si han sigut preses com a mostra, per a les quals aniran des del 15,6% de l’aragonesa Litera Meat al 32,7% de l’holandesa Vion. Entre les grans firmes espanyoles afectades per l’esmentat 20% figuren empreses gironines com Noel i Friselva. La llista s'allargan amb companyies nacionals com El Pozo, Campofrío, Cárnicas Cinco Villas o Sánchez Romero Carvajal.
Espanya, la més perjudicada
En el cas concret d’Espanya, el 2024 es van exportar unes 540.000 tones en productes porcins a la Xina amb un valor de 1.097 milions d’euros, xifra que va representar gairebé el 20% del volum total exportat i el 12,5% del valor de les vendes exteriors del sector, segons dades de la patronal porcina Interporc. A més, la carn de porc és, segons informes del Govern espanyol, la segona partida més important dins de les exportacions agroalimentàries del país, tan sols per darrere de l’oli d’oliva.
Encara hi ha marge de negociació
Pel que fa a la trobada, Ordeig ha insistit a dir que es tracta de mesures provisionals i que encara hi ha marge de negociació. Durant la negociació, l'Executiu es coordinarà amb el govern espanyol, la Comissió Europea i altres comunitats autònomes i associacions del sector per defensar els seus interessos.
La reunió també ha comptat amb la presència d’ACCIÓ, l’agència per la competitivitat de l’empresa depenent del Departament d’Empresa i Treball, especialitzada en l’expansió internacional. En aquest sentit, el conseller Sàmper ha explicat que “el Govern mantindrà un contacte constant amb les empreses exportadores del sector per acompanyar-les en aquest context de pressió comercial internacional”.
Els aranzels provisionals anunciats pel Ministeri de Comerç de la República Popular de la Xina arriben en el marc d’una investigació antidúmping oberta el 2024. Malgrat que Espanya ha estat el país europeu més ben valorat, amb aranzels més baixos que altres estats, les mesures continuen representant un desafiament competitiu enfront de països tercers com el Brasil, que no es veuen afectats.
- Una conductora mor en un xoc frontal entre dos turismes a Sils
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- La ginebra gironina que va néixer com a treball de batxillerat i ara tenen a El Celler de Can Roca
- Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort recuperen la possessió dels negocis
- Localitzen un nen traslladant de matinada droga, un arma i cartutxos
- La periodista que va dinar amb Mazón el dia de la dana trenca el silenci i assegura que va viure un 'autèntic malson
- Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos
- Un grup de veïns impulsa accions per 'salvar' el castell de Montjuïc de Girona