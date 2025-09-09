IFLEX reforça el seu balanç amb una segona ampliació de capital d'1,7 milions d'euros per a impulsar la seva estratègia
La companyia d'Ullà especialitzada en solucions d'embalatge rep la injecció de capital amb Fuenteladera com a inversor principal
IFLEX Flexible Embalatge, companyia industrial especialitzada en solucions d'embalatge flexible, ha completat amb èxit la seva segona ampliació de capital per un import de 1,7 milions d'euros.
L'operació, realitzada a través de Banca March i amb DCM Assessors com a assessor registrat, ha comptat amb Fuenteladera com a inversor principal. La companyia considera a Fuenteladera un soci estratègic per a acompanyar el creixement i consolidació del projecte empresarial.
Aquesta ampliació de capital s'emmarca en l'estratègia de la companyia per a enfortir la seva estructura financera i afrontar amb garanties les oportunitats de creixement inorgànic, mitjançant adquisicions i aliances estratègiques en el sector de l'embalatge.
Amb aquesta injecció de capital, IFLEX consolida la seva posició com a soci de referència per als seus clients en la indústria de l'embalatge flexible, al mateix temps que es prepara per a fer un pas decisiu en la seva expansió i diversificació.
“L'entrada de Fuenteladera com a soci estratègic suposa un suport decisiu al nostre projecte i reforça la nostra visió de creixement sostingut i rendible. Aquest reforç de balanç ens permet encarar la següent fase del nostre pla estratègic amb major solidesa, preparats per a integrar noves capacitats i continuar aportant valor als nostres clients”, ha assenyalat Pere Puig, conseller delegat de IFLEX Flexible Embalatge.
- Una conductora mor en un xoc frontal entre dos turismes a Sils
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- La ginebra gironina que va néixer com a treball de batxillerat i ara tenen a El Celler de Can Roca
- Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort recuperen la possessió dels negocis
- La periodista que va dinar amb Mazón el dia de la dana trenca el silenci i assegura que va viure un 'autèntic malson
- Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos
- Localitzen un nen traslladant de matinada droga, un arma i cartutxos
- Un grup de veïns impulsa accions per 'salvar' el castell de Montjuïc de Girona