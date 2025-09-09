"L’objectiu principal de Clyype és salvar vides, això ens ajuda a treballar amb il·lusió"
L’empresa gironina Medtech Catalonia va començar a vendre fa uns mesos Clyype, un innovador equip de protecció respiratòria
Quina és la diferència entre Medtech Catalonia i Clyype?
Medtech Catalonia (MTC) és el projecte i Clyype és el producte. MTC aspira a ser una empresa holding d’un grup empresarial gironí del sector del producte sanitari, el primer producte del qual és el Clyype, però la intenció és que en el futur hi hagi altres productes.
En quina fase està el projecte?
Hem avançat molt i malgrat això estem just començant. Estem en aquell moment en què ja tenim el producte acabat, patentat, certificat per l’Agència Espanyola de Medicaments i el comencem a vendre. Aquesta fase és crítica en una nova empresa, perquè per un costat tens una gran necessitat financera perquè ja comptes amb una estructura important per fer moure l’empresa i, per altre costat, tens una prova diària sobre la tracció real del producte en el mercat i fins aquest moment no se sap de veritat.
I el producte està tenint tracció en el mercat?
He de dir que sí de forma clara. El producte agrada molt i tothom reconeix les seves virtuts i característiques úniques. En aquest moment, estem seguint una estratègia d’anar primer a trobar bons distribuïdors i agents comercials, en lloc d’anar a client final, per poder-nos expandir més ràpid i tenir més capacitat de venda a mitjà termini. Això està funcionament bé i primer vam firmar la distribució a tot Espanya al canal Hospitalari a Palex Medical, que és la principal empresa espanyola distribuïdora de productes sanitaris. Després hem signat contractes de distribució a Mèxic i Alemanya i contractes d’agència al Japó, Regne Unit, Aràbia Saudita, Índia i els Estats Units.
Per tant, el mercat és tot el món?
Sí, això des de bon principi ho hem tingut clar. Anem a fires al Japó, Tailàndia, Singapur, Boston, etc. Anar a fires ens està anant molt bé com a estratègia comercial. Però, a més, estem creant una plataforma B2B-2C perquè ens puguin entrar comandes arreu del món; tot i que això ha d’anar acompanyat d’una logística i un màrqueting importants, per poder enfocar-nos on fem falta i per poder-hi enviar el producte en bones condicions i ràpidament.
En què es diferencia Clyype de les mascaretes convencionals que ja existeixen al mercat?
La gran diferència és que és integral. La gent té diferents estructures de la cara, hi ha infeccions que es poden agafar pels ulls, i el fet que sigui integral fa que tot això no tingui importància. A més, amb les mascaretes el que passava és que les baixàvem perquè ens picava el nas o per parlar per telèfon, cosa que no era òptima des d’un punt de vista de protecció. També cal tenir en compte que la mascareta que més protegeix és la FFP3 i Clyype té un filtre que és TH3 que és 10 vegades FFP3.
Quina vida útil té?
Per fer-ho molt fàcil d’entendre hem de pensar com si fos una cafetera Nespresso. El casc té una vida de 3 anys i la resta són consumibles que has d’anar utilitzant i vas afegint. Nosaltres venem un kit inicial on va tot, però després la caputxa o el filtre s’ha d’anar canviant. El casc és la bateria de Nespresso i la resta de consumibles o components són les càpsules.
"Clyype agrada molt i tothom reconeix les seves virtuts i característiques úniques"
Suposo que una situació com la que va tenir lloc amb la Covid-19 hagués estat bona per la venda de Clyype?
Clyype va néixer d’una idea de Sílvia Sabrià, la fundadora junt amb Júlia Ferrer i Sergi Alòs, durant la pandèmia. Evidentment, està pensat per salvar vides en casos d’epidèmia, pandèmia o infeccions respiratòries en general. Òbviament, però, no volem que hi hagi una altra pandèmia. Tanmateix, malauradament, cada dia al món hi ha algun país o alguna regió que té una alarma per infecció respiratòria, causada per virus o bacteris. Per això, en lloc d’esperar que vingui a Catalunya per poder salvar vides, volem poder arribar nosaltres a qualsevol lloc i que qui ho necessiti ens pugui fer comandes.
Quines opinions han rebut dels professionals que ja han utilitzat Clyype?
Recordo que vam gravar un cirurgià a l’Hospital Clínic de Saragossa mentre feia una operació. Quan es va posar el Clyype va dir: «ostres, quina sensació de llibertat, per primera vegada estic en quiròfan operant sense mascareta». Va ser una experiència per aquest senyor que devia tenir 60 anys. Un altre també molt interessant és la dels metges que entren en sales de persones immunodeprimides. Per exemple, imagina’t un metge entrant en una zona de nens que estan fent quimioteràpia o radioteràpia, que estan immunodeprimits, i que el metge ha d’anar protegit, no per no contagiar-se a ells, sinó per no contaminar als pacients. Llavors, per primer cop els nens veuen la cara del metge o els vegin riure sense mascareta... És un producte molt amable, molt humà.
A través de la plataforma que estan creant només podran comprar empreses i professionals o també usuaris finals?
Precisament estem desenvolupant el C-Clyype, per arribar a l’usuari final. Sobretot creiem que a Àsia hi ha una cultura on podem veure el nostre producte al carrer, en situacions d’alarma sanitària o en situacions de molta pols en suspensió o molta contaminació.
També protegeix contra la contaminació?
Clyype té actualment un filtre de partícules TH3, que filtra deu vegades més que una mascareta FFP3, però estem desenvolupant un filtre combinat que filtri partícules i gasos. Creiem que pot ser una revolució perquè pot introduir Clyype en sectors com antiterrorisme, seguretat, defensa o també, contra la pol·lució si parlem de B2C.
Així, Clyype es pot vendre a molts sectors diferents, no?
Sí, tenim diferents variants adaptades a diferents canals i ja l’estem comercialitzant a hospitals, sales blanques farmacèutiques i tecnològiques, veterinari i industrial. Amb el filtre combinat, com hem dit, podrem anar a sector químic i altres ja esmentats.
És a dir, pensen en gran i el projecte és molt ambiciós...
Sí, crec que és un bon resum. La nostra ambició és no haver de vendre l’empresa i fer un projecte industrial gironí, de proveïdors quilòmetre zero i del sector salut. Volem tenir un impacte positiu al teixit productiu i volem ser exemple per a nous emprenedors. L’objectiu principal que ens mou és salvar vides i això ens ajuda a tot l’equip a treballar amb il·lusió cada dia. Per poder fer créixer el projecte mantenint-ne el control i sense vendre l’empresa, està dins el nostre pla de negoci, treure l’empresa a borsa o a un mercat alternatiu borsari. Sé que sembla una utopia, ara que encara no estem venent pràcticament, però per arribar-hi el primer que cal és voler-hi arribar, estructurar i encaminar l’empresa perquè estigui preparada quan hi hagi la possibilitat.
