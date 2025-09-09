Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'empresa INDCAR d'Arbúcies formalitza un acord d'integració amb Car-bus.net

El pacte permet reforçar l'estratègia de creixement de la companyia al mercat europeu de minibusos

L'empres amplia la seva gamma de producte amb xassís Mercedes-Benz, fet que suposa una proposta de valor a la seva oferta actual

Indcar durant la integració del carrosser Car-bus.net / Indcar

Redacció

INDCAR, companyia arbucienca de disseny i fabricació de carrosseries de minibusos, ha formalitzat un acord d'integració del carrosser espanyol Car-bus.net. Una operació estratègica que s'emmarca en el seu pla de creixement i expansió internacional, reforçant així el posicionament de la companyia al sector i ampliant la seva oferta de productes.

La integració estratègica permetrà a la companyia diversificar el seu catàleg i oferir solucions adaptades a múltiples configuracions de xassís, consolidant una gamma que abasta tant el segment urbà com el turístic. A més l'empresa amplia la seva actual gamma de productes, incorporant a la seva oferta els models Spica i Shaula sobre xassís Mercedes-Benz.

La compania, que durant el 2024 va tancar l'exercici facturant més de 50 milions d'euros, passarà a produir més de 650 unitats el 2026 i disposarà d'una plantilla de més de 330 professionals, augmentant així la seva capacitat industrial i reforçant de manera significativa la seva gamma de minibusos per respondre a les demandes del mercat actual i continuar consolidant la seva posició de lideratge en el segment de minibusos, tant al mercat nacional com a l'europeu.

"Aquesta operació representa una fita clau en l´estratègia de creixement d´INDCAR. Estem convençuts que aquesta integració aportarà un gran valor als nostres clients i socis comercials, responent millor a les seves necessitats i expectatives, per tal de seguir consolidant la nostra posició de lideratge en el segment de minibusos", afirma Gael Queralt, CEO d´INDCAR.

Per la seva banda, Jordi Monferrer, CEO de Car-bus.net, ha afirmat que "per a Car-bus.net és un veritable orgull assolir aquest acord d'integració amb INDCAR, una companyia líder en el sector dels minibusos a Europa. Aquesta integració garanteix un futur més sòlid per al nostre equip i el nostre projecte, i ens obre més oportunitats de creixement i desenvolupament en els mercats.”

Un Vehicle Mercedes-Benz / Indcar

Car-bus.net, reconeguda per la fabricació de minibusos amb Mercedes-Benz

Car-bus.net, ubicada a Manresa, destaca pel seu enfocament especialitzat en la fabricació de minibusos Mercedes-Benz i compta amb una facturació anual propera als 10 milions d'euros, una producció de 120 unitats cada any i un equip format per més de 45 professionals. L'empresa ha consolidat la seva presència principalment a Espanya i al Regne Unit, mercats on ha obtingut una sòlida reputació gràcies a la qualitat, fiabilitat i prestacions dels vehicles.

La trajectòria de Car-bus.net ha estat avalada per nombrosos reconeixements al sector, entre els quals destaquen el guardó europeu “Minibus of the Year” el 2023 i el “Microbús de l'Any” a Espanya el 2025, distinció que ja havia obtingut en diverses edicions anteriors (2022, 2019, 2013 i 2009). Aquests premis reflecteixen el compromís de la companyia amb l'excel·lència en el disseny, la fiabilitat i la qualitat dels seus productes.

