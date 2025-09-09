Mercat de vehicles de segona mà a Girona: Menys vendes i més cars
A la província el preu dels turismes d’ocasió puja un 2,7%, però les vendes cauen un 0,9% en el que portem d’any
El mercat del vehicle de segona mà a Girona viu una situació en què els preus continuen a l’alça, però les vendes retrocedeixen. Segons dades de l’Associació Nacional de Comerciants de Vehicles (Ancove), el preu mitjà dels turismes de segona mà s’ha situat aquest agost en 12.497 euros, un 2,7% més que fa un any.
Entre gener i agost s’han venut 29.589 vehicles usats a les comarques gironines, un 0,9% menys que en el mateix període de 2024. El descens es concentra en una reducció de l'1,4% en els turismes, amb un total de 24.173 venuts. Girona és la província catalana on més ha caigut la venda d'aquests vehicles de segona mà aquest 2025 i, juntament amb Tarragona (-0,3%) les dues úniques que tanquen en negatiu l’acumulat del 2025. Per contra, Barcelona (+2,1%) i Lleida (+3,9%) presenten evolucions positives.
Segons l'estudi, la caiguda és encara més visible si ens fixem només en la diferència entre el mes d’agost d'aquest any i el del 2024. Un mes que es va vendre 2.976 vehicles de segona mà a les comarques gironines, un 7,6% menys que el mateix mes de l’any passat. Els turismes van caure un 8,4% i les furgonetes un 3,4%. Fent de Girona la província de tota Catalunya amb major disminució de vendes de vehicles usats durant l'anterior mes, per davant de Lleida (-7,4%) i Tarragona (-2,6%).
Evolució a Catalunya
En el conjunt de Catalunya, el mercat de vehicles d’ocasió manté un balanç positiu, malgrat que l'augment dels preus dels turismes hagin pujat un 3,1% (fins als 12.923 euros de mitjana). Entre gener i agost s’han venut 225.645 unitats, un 1,5% més que l’any anterior. Els turismes sumen 189.956 vendes, amb un creixement de l’1,7%, i les furgonetes arriben a 35.689 operacions, un 0,5% més. Per tant, Girona es confirma com la província amb la pitjor evolució del mercat de vehicles usats, tant en el balanç mensual com en l’acumulat anual, i se situa a la cua de Catalunya mentre altres territoris aconsegueixen mantenir el balanç en positiu.
El preu ha pujat en la majoria de les comunitats autònomes, amb l'excepció de Balears i Euskadi. Els majors increments es donen a La Rioja (6,6%) i Extremadura (4%) i la més moderada, un 0,6%, a Canàries. Els usats més vells pugen de preu en totes les autonomiees sense excepció, amb una mitjana nacional del 4,9%. La Rioja -més sensible als vaivens mensuals pel poc volum de vendes- es dispara a l'agost el 12,3% i a Galícia i Castella i Lleó el 6,8%. Euskadi, amb un increment del 0,7, té la menor pujada a l'agost en el segment dels més antics.
“El mercat d'usats, que creix molt per sota de les matriculacions de turismes nous, manté una moderació en els preus, en línia amb l'Índex de Preus al Consum (IPC). La irrupció d'unitats més modernes procedents del lloguer i de les vendes de quilòmetre zero estan moderant les pujades, enfront dels models de major edat, que continuen creixent a un major ritme, un 4,9%, quan el mercat en el seu conjunt el fa al 2,7% interanual”, assenyala Eric Iglesias, president de Ancove.
