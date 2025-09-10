Concentració sindical a Girona per denunciar el bloqueig polític a la reducció de la jornada laboral
CCOO i UGT es manifesten davant la porta de la Federació d'organitzacions Empresarials de Girona per carregar contra la negativa a la reforma de PP, Vox i Junts
Desenes de delegats sindicals de CCOO i UGT es van concentrar ahir davant la seu de la Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG). La concentració, sota el lema “Reducció de jornada, ja! coincideix el mateix dia del debat al Congrés dels Diputats sobre la mesura, que previsiblement la rebutjaran PP, Vox i Junts.
D’aquesta manera, els sindicats han volgut manifestar la seva insatisfacció a la no reducció de la jornada laboral a 37,5 hores. “Comissions Obreres i UGT venim a denunciar que les patronals volen perpetuar i esprémer un model de treball basat en condicions laborals precàries. Sí per ells fos, no hi hauria ni límit horari” comentava la secretària general de CCOO de les comarques gironines, Diana Estudillo.
La protesta ha comptat amb les intervencions d’Estudillo, i del secretari general d’UGT de comarques gironines, Maxi Rica, que han insistit de manera urgent en aplicar la reducció de la jornada sense pèrdua salarial per millorar la salut i el benestar de la classe treballadora, repartir millor el temps de treball i la cura, incrementar la productivitat i avançar cap a un model laboral més modern, just i sostenible.
Estudillo ha denunciat clarament els discursos dels partits polítics que estan en contra d'aquesta reforma, explicant que aquest fet nega la “la possibilitat de debatre com aplicar aquesta reducció segons els sectors” i ha advertit que això “coarta una eina democràtica fonamental com és el tràmit parlamentari”.
La mateixa línia, Rica considera la jornada d’avui com a “clau” i ha lamentat profundament que hi hagi qui vulgui “barrar el pas a un canvi de paradigma per construir una societat diferent” carregant contra els discursos d’aquests polítics com a “populistes, esbiaixat i sense cap fonament.”
Crítiques a Míriam Nogueras
Durant la lectura davant els presents, Estudillo i Rica han carregat directament contra la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, que durant aquests dies ha defensat que la reducció de jornada anava en contra de l’estat del benestar i dels empresaris catalans. Ara bé, sobre aquestes declaracions, Estudillo l’ha contestat dient que “no cola l’amenaça que això enfonsarà l’economia”. A més segons la secretària general a les comarques gironines de les CCOO “set de cada deu treballadors es veurien beneficiats per la reducció de jornada i vuit de cada deu la donen suport”, subratllant que hi ha convenis col·lectius amb jornades inferiors a les 40 hores “i les empreses funcionen correctament.”
"La mesura per repartir millor la riquesa"
Els sindicats han conclós defensat el perquè és necessària la mobilització, ja que si s’aprovés la reforma, seria una “mesura per a repartir millor la riquesa i millorar la salut i el benestar dels treballadors”. A més des d’UGT es creu que si no s’aprova és per a beneficiar a un sector minoritari. Tanmateix, han volgut carregar també contra el PP i Vox acusant-los que “sempre estan per bloquejar qualsevol reforma que beneficiï la classe treballadora” i de “traspassar la riquesa de la majoria social cap als privilegis d’una minoria”.
