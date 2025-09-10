Productes de segona mà
Wallapop ingressa més de 100 milions d’euros a l’any i ja divisa la rendibilitat
La plataforma va facturar un 13% més el 2024, impulsada pels serveis relacionats amb el comerç electrònic i també per les subscripcions
Paula Clemente
A Wallapop comencen a sortir-li els comptes. La plataforma de compravenda de productes de segona mà acaba de tancar un balanç del 2024 que mostra que, per primera vegada, l’empresa ha creuat el llindar de rendibilitat a Espanya, el seu mercat principal a l’aglutinar el 95% de la seva facturació. Això vol dir que el resultat abans de pagar impostos o assumir determinades despeses comptables dona positiu, cosa que en l’univers empresarial s’entén com un senyal que el negoci és viable. Encara no passa el mateix a Portugal o Itàlia, els dos altres mercats on funciona l’aplicació, però la companyia preveu que el negoci en el seu conjunt arribi a aquest punt en el pròxim exercici.
Així ho indica la plataforma en un comunicat en què difon els nombres del 2024. Segons això, Wallapop va superar la barrera dels 100 milions d’euros d’ingressos (101 milions d’euros en total), un augment del 13% respecte a l’any anterior. Aquest avenç es deu principalment a tres elements. El primer, el que augmenten els ingressos relacionats amb la compravenda pròpiament dita, que sumen 74 milions d’euros en total (un 12% més). Això són els enviaments a distància amb algun dels proveïdors logístics associats a Wallapop o les eines de pagament que s’utilitzen quan les transaccions són cara a cara. En segon lloc hi ha el 27,6% que creix la facturació relacionada amb les subscripcions o els pagaments dels usuaris perquè els seus anuncis tinguin millor posició a l’app. Tot això suma, el 2024, 22 milions d’euros. L’altre motor és que el volum fora d’Espanya s’hagi duplicat l’últim any.
Malgrat això, aquesta empresa amb seu a Barcelona segueix en números vermells. Wallapop va perdre 25 milions d’euros l’any passat, tot i que també allà troben una relativa bona notícia: aquest volum suposa retallar en un 18% les pèrdues del 2024. És el "resultat de les inversions estratègiques realitzades durant l’any", afirmen des de la companyia. Destaquen, en aquest sentit, el "desenvolupament" de la plataforma i "el procés d’expansió".
El futur de l’app
"Aquestes xifres són naturals per a la fase del creixement i inversió en què es troba Wallapop –prossegueixen–. Durant els últims anys, la companyia ha treballat en un pla estratègic que busca arribar a la situació de rendibilitat partint d’un creixement sostingut, la millora dels marges i l’increment de la facturació". Per això veuen viable "arribar a la rendibilitat en el consolidat del negoci ordinari en el pròxim exercici".
S’ha d’esmentar que el gegant tecnològic asiàtic Naver acaba d’acordar la compra de Wallapop, cosa que implica que aquesta plataforma guanyarà, si les autoritats pertinents aproven l’operació, un pulmó financer molt important per créixer una mica més agressivament. "Wallapop és una societat sòlida i solvent", va compendiar el conseller delegat de la plataforma, Rob Cassedy, que no només va aplaudir l’engreixament de l’últim exercici, sinó que l’emmarca en un context d’ingressos quintuplicats en els últims cinc anys.
