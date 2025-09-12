Els preus a les comarques gironines s'apugen dues dècimes a l'agost i la inflació interanual arriba al 2,5%
Les assegurances, l'escola infantil i primària i els subministraments són els que més augmenten d'un any per l'altre
Els preus a les comarques gironines s'han apujat dues dècimes a l'agost i la inflació interanual se situa al 2,5%. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), les comarques gironines es troben lleugerament per sobre de la inflació catalana (2,4%) i per sota de la mitjana espanyola, on els preus han incrementat un 2,7%. Els àmbits que més creixen d'un any per l'altre són les assegurances (8,8%); llum, gas i carburants amb una escalada del 6,9% i educació, sobretot infantil primària (amb un augment del 7,2%) i secundària (amb un increment del 6,3). Comparant l'agost, el mes estrella de la temporada, amb el juliol, hi ha hagut un augment del cost dels paquets turístics i els allotjaments.
La tendència alcista dels preus a les comarques gironines ha continuat aquest mes d'agost, augmentant en dues dècimes amb relació al juliol. En global, és un augment moderat d'un mes a l'altre, però l'estudi comparatiu amb l'agost de l'any passat situa la inflació interanual en el 2,5%.
L'estadística feta pública aquest divendres per l'INE recull poques variacions en el gruix de les categories a l'agost, en comparació amb el juliol. Així, la cistella del menjar és un 0,7% més econòmica, també s'han moderat preus de roba i calçat o en subministraments com l'aigua, la llum o el gas.
Els augments més importants estan marcats per la temporada turística, amb un increment del 6,2% en els paquets turístics; un 2,7% en serveis d'allotjament o un 0,6% en restauració. També han augmentat un 4,7% els preus relacionats amb el transport.
Però l'anàlisi del cost de la vida en comparació amb el mateix mes del 2024 evidencia que els preus, en global, han pujat. L'increment més accentuat és en les assegurances, que han augmentat un 8,8%. En l'apartat d'educació, el cost s'ha apujat un 4,1% però, analitzada per segments, l'estadística recull que l'augment a educació infantil i primària és més accentuat, situant-se en el 7,2%, seguit de secundària amb el 6,3%.
L'encariment també abasta el sector turístic perquè, d'un any per l'altre, els preus dels allotjaments han augmentat un 6,9% i els de restauració un 4,8%.
El cost que els gironins assumeixen per als subministraments és també més car en relació a l'agost de l'any passat. La llum i el gas s'han encarit un 6,9% i l'aigua un 1,7%. El tabac també és més car que fa un any (un 6,9%).
- Dos morts en un xoc frontal a l'N-II a Vidreres
- Tragèdia al zoo: Cinc lleons maten a mossegades un cuidador davant dels turistes
- A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola
- Carta d'un lector: 'Quina imatge més penosa de la ciutat s’emportaran els turistes!
- El cuida 24 dies i hereta gairebé un milió: la història de la infermera que no va sortir tan bé com esperava
- La casa 'Quick Simple Easy' d'Amazon: una llar de dues plantes amb tot inclòs i per menys de 25.000 euros
- L'Estat aprova el projecte de traçat per connectar l'AP-7 amb la variant de Figueres pel sud
- Xocolates Torras obre una botiga amb projecció immersiva a la fàbrica de Cornellà del Terri