Energia
A partir de l’1 d’octubre hi haurà preus al mercat elèctric cada 15 minuts, en comptes de cada hora
El canvi s’hauria de traduir en preus més barats al permetre gestionar millor la incertesa de les renovables, tot i que el Govern espanyol tem que pugui provocar inestabilitats en la tensió de la xarxa després del viscut el 28 d’abril
Sara Ledo
Després d’un any fent tot tipus de proves, a partir de l’1 d’octubre el mercat elèctric tindrà un preu diferent cada 15 minuts, en comptes de preus cada hora, com passa en aquest moment. És a dir, es passarà de 24 preus diferents al dia (un per hora) a un total de 96, segons ha confirmat aquest divendres a EL PERIÓDICO el comitè del mercat elèctric europeu.
Es tracta d’un canvi tècnic i la seva implantació serà simultània a tots els països de la Unió Europea. El seu objectiu és permetre més precisió en la fixació de preus i una gestió més eficient de l’energia, especialment amb l’augment de les energies renovables, cosa que en última instància s’hauria de traduir en preus més barats per als consumidors.
El canvi afecta directament les comercialitzadores i generadores d’electricitat, que hauran d’adaptar els seus sistemes, així com l’operador del mercat (OMIE) i l’operador del sistema (Red Eléctrica), que són els qui s’han d’encarregar de posar en marxa. Però també els prop de vuit milions de consumidors amb tarifa regulada (PVPC), que està vinculada al preu del mercat diari.
El preu de l’electricitat al mercat majorista es determina a través d’una subhasta diària (coneguda en l’argot del sector com a ‘pool’) en què venedors i compradors negocien els preus de l’electricitat per intervals d’una hora. Però ni el consum ni la generació és lineal durant aquests 60 minuts, sobretot, en el cas de les renovables, que tenen una producció molt intermitent.
Per tant, el preu per a cada hora s’estableix a partir d’una mitjana per a tot el període. Aquesta mitjana provoca que hi hagi diferències entre el resultat del mercat (oferta i demanda prevista) i les necessitats reals (oferta i demanda real), que es paguen a posteriori, en un mercat secundari, que es coneix com a mercat d’ajust i que gestiona Red Eléctrica. Aquestes diferències són cada vegada més grans amb l’entrada de renovables, cosa que suposa un sobrecost per als consumidors.
I això és el que es vol evitar amb ofertes cada 15 minuts. Un interval més curt atorga més flexibilitat als participants del mercat i els permet ajustar millor les seves previsions a la realitat, la qual cosa augmenta el valor que obtenen per la compravenda, però també redueix el cost de les ‘multes’ que es paguen quan hi ha desviacions. I al final tot això s’hauria de traduir en preus més barats per als usuaris, que pagaran un sobrepreu inferior.
No obstant, després de l’apagada del 28 d’abril passat a la península Ibèrica, el Govern es va replantejar «reavaluar el cost-benefici» d’establir preus cada 15 minuts al mercat elèctric. Segons va expressar en l’informe sobre l’apagada realitzada pel comitè d’experts, aquesta granularitat, juntament amb un mix de generació cada vegada més distribuït i amb més capacitat de resposta als senyals de preu fa que els canvis en els fluxos d’energia siguin més freqüents, més bruscos i de més magnitud, cosa que pot provocar inestabilitats en la tensió de la xarxa.
Però finalment la subhasta del proper 30 de setembre iniciarà aquest nou sistema, que es veurà reflectit en els preus de l’1 d’octubre. No obstant, l’operador del mercat publicarà els preus quarthoraris i també una mitjana horària, per la qual cosa els consumidors podran continuar veient preus cada hora, com fins ara.
- Tragèdia al zoo: Cinc lleons maten a mossegades un cuidador davant dels turistes
- Anul·len el mercat de Nadal del Barcarès 2025: 'En aquestes condicions, era inviable
- El cuida 24 dies i hereta gairebé un milió: la història de la infermera que no va sortir tan bé com esperava
- Girona posa en marxa dilluns la Zona de Baixes Emissions
- Dos morts en un xoc frontal a l'N-II a Vidreres
- La DGT alerta: aquestes vuit noves normes per a ciclistes i motoristes ja estan en vigor
- Un jove banyolí fent de diplomàtic als Estats Units
- Un front de tempestes fortes escombra Catalunya i deixa un rècord de 7,8 litres en un minut a la Quar, al Berguedà