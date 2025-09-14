Demamen retirar més 2.000 anuncis de pisos turístics il·legals a la Costa Brava
Lloret (1.564) i Roses (453) són dos dels municipis catalans més afectats per la decisió del govern central
Pedro Sánchez anuncia que es revocaran els permisos a 53.000 allotjaments de tot Espanya
El govern espanyol exigirà a les plataformes eliminar 53.000 pisos turístics il·legals, als quals revocaran els permisos, per passar a lloguers permanents. A Catalunya se n’han comptabilitzat 7.729, bona part dels quals es concentren a Barclona, la Costa Brava, Sitges i la Costa Daurada.
Es tracta allotjaments que han demanat el número de registre obligatori, però que no l’han obtingut perquè no compleixen els requisits legals i consten com a revocats, informa el Ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana en un comunicat aquest diumenge.
Des d’aquest agost, Ministeri, registradors i plataformes comparteixen dades a través de la Finestreta Única Digital, que acara les dades amb les de les plataformes digitals per identificar els anuncis sense codi.
Si es revoca un codi significa que el Col·legi de Registradors ha detectat que la sol·licitud contenia dades incompletes o no concordes a la normativa vigent per a l’activitat pretesa.
A Catalunya, els municipis amb més sol·licituds rebutjades són Barcelona amb 1.564, Lloret de Mar (Girona) amb 517, Salou (Tarragona) amb 453, Roses (Girona) amb 402 i Sitges (Barcelona) amb 332.
Ara, explica el Ministeri, les plataformes hauran de retirar els anuncis d’aquests immobles, que podrien estar sent comercialitzats a diverses plataformes alhora.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va afirmar ahir que aquests habitatges «deixaran de ser pisos turístics per convertir-se en habitatges per als ciutadans i ciutadanes», en un missatge a X recollit per Europa Press. «Així és com es lluita contra els abusos i com es protegeix el dret a un habitatge digne i assequible», ha afegit.
Airbnb, la platorma online més utilitzada per al lloguer, va anunciar ahir mateix el seu «compromís proactiu» de «continuar ajudant» amb el compliment «estricte» de les normatives de registre dels lloguers de curta durada, la qualitat de l’oferta i una visió «a llarg termini» per a un turisme descentralitzat a Espanya.
«Des que Airbnb va iniciar la seva col·laboració amb el Ministeri d’Habitatge al juliol, ha notificat a tots els amfitrions l’obligació d’obtenir el seu número de registre nacional, a través de notificacions, recordatoris regulars i oferint pautes i recursos addicionals», va traslladar aquest diumenge a través d’un comunicat, celebrant que, des de gener, hi ha «70.000 anuncis més» en la plataforma que mostren un número de registre.
La companyia que, com a part de la col·laboració amb l’administració, s’ha identificat que «menys del 10% dels número de registre nacionals que van ser revocats per Registradors fins avui tenen un anunci actiu en Airbnb», remarcant així que procedirà a donar-los de baixa de la plataforma.
"La gran majoria dels anuncis actius en Airbnb mostren avui un número de registre" assegura Airbnb
«La gran majoria dels anuncis actius en Airbnb mostren avui un número de registre. Aquests anuncis són majoritàriament els preferits pels viatgers i, per això, les obligacions de registre no tenen un impacte comercial significatiu per a l’empresa. Creiem que la nostra contribució ajudarà a donar forma a un futur sostenible per als lloguers a curt termini a Espanya», va dir el director general d’Airbnb Màrqueting Services a Espanya, Jaime Rodríguez de Santiago.
Així mateix, va fer una crida a altres plataformes perquè «s’uneixin als esforços de transparència que Airbnb està duent a terme amb les autoritats locals», assegurant que la plataforma que dirigeix «té la intenció de continuar augmentant el nombre d’anuncis que mostren un número de registre a Espanya a través de continus esforços per a educar als amfitrions sobre els requisits de registre nacionals».
També recorda les seves recents aliances amb els Consells Insulars d’Eivissa, Mallorca, Menorca i Formentera, el Govern de Canàries i la Regió de Múrcia per a promoure iniciatives similars, al·legant que aquests acords posen de manifest el «compromís» de la plataforma per a «fomentar un turisme sostenible que beneficiï a totes les parts implicades per igual».
«Airbnb és una plataforma global que ofereix una àmplia varietat d’opcions més enllà dels lloguers a curt termini. Els amfitrions poden anunciar diferents tipus d’allotjaments, com a lloguers a curt termini, però també apartaments amb serveis, hotels, hostals, cases de temporada i més. Cada tipus d’allotjament està subjecte a les seves pròpies regulacions i requisits», va explicar la plataforma.
Davant d’això, remarca que, encara que no tots aquests allotjaments estan subjectes a les mateixes obligacions legals, «continuarà treballant amb les autoritats competents per aassegurar que els amfitrions de lloguers a curt termini compleixin amb les regulacions aplicables».
Amb tot, la plataforma ha assegurat que el registre també està desbloquejant «una nova forma de creixement més sostenible» perquè està «contribuint a dispersar el turisme» i «impulsant una expansió significativa en les zones rurals», demostrant, al seu judici, que el negoci «és adaptable i pot trobar noves vies de creixement que s’alineïn amb un impacte social positiu».
