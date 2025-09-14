Habitatge turístic
El Govern espanyol retirarà 53.000 pisos turístics il·legals de portals com Airbnb o Booking
Pedro Sánchez anuncia durant el míting del PSOE que, després de les irregularitats detectades, es revocaran els permisos d’aquests immobles
Cristóbal G. Montilla / Miguel Ferrary
El Govern espanyol activarà en les pròximes hores els tràmits per sol·licitar la retirada de les plataformes de lloguer de 53.000 allotjaments turístics il·legals perquè passin a ser lloguers de llarga durada. De tots ells, 7.700 són a Catalunya, segons ha precisant el president de la Generalitat, Salvador Illa. El Govern central ha remès la sol·licitud a les plataformes Airbnb i Booking perquè retirin els anuncis online d’aquests allotjaments.
Els pisos que es demana que no es puguin comercialitzar són aquells que han sol·licitat el número de registre obligatori des de l’1 de juliol passat, però que no l’han obtingut perquè no compleixen els requisits legals. Des que va començar a funcionar l’1 de gener, el registre ha rebut un total de 336.497 sol·licituds, de les quals 264.998 (78,75%) corresponen a lloguers d’ús turístic. D’aquestes, 53.786 han sigut revocades (20,3%).Ara, les diferents plataformes hauran de procedir a la retirada dels anuncis d’aquests immobles, que es poden estar comercialitzant en algunes d’elles alhora
El president de l’Executiu nacional, Pedro Sánchez, ha aprofitat el míting del PSOE a Màlaga capital per anunciar que, després de les irregularitats detectades, es revocaran els permisos d’aquests immobles. «L'habitatge és el principal problema que té la.província de Màlaga», ha dit en la seva intervenció el líder socialista.
Així mateix, Sánchez ha explicat que aquestes mesures afectaran a tot Espanya 53.000 habitatges turístics i que la intervenció s’activarà aquest mateix dilluns, «després de revisar la informació del registre únic d’arrendaments i detectar milers d’irregularitats».
