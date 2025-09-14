Poma Tutti: de Girona a la Xina
Un dels principals productors i distribuïdors de fruita de la Xina plantarà 300 hectàrees de pomeres d’una varietat més resistent al canvi climàtic i que s’ha desenvolupat parcialment a les comarques gironines
Un dels principals productors i distribuïdors de fruita de la Xina plantarà 300 hectàrees de pomeres de la varietat HOT84A1, coneguda com a Tutti™, la primera específicament creada per a climes càlids pel programa de millora genètica Hot Climate Partnership i plantada inicialment a Girona i Lleida.
El Hot Climate Partnership és un programa de millora genètica impulsat per Plant & Food Research (Institut de Bioeconomia de Nova Zelanda), Fruitfutur (associació de productors de fruita de Catalunya) i l’IRTA, amb l’objectiu de crear noves varietats de pomes i peres adaptades a l’escalfament global.
La Tutti™ és el primer èxit d’aquest programa, fruit de més de vint anys d’investigació i de l’avaluació de més de 100.000 arbres. Per aconseguir crear aquesta varietat de poma, els investigadors van anar, any rere any, creuant varietats (pol·linitzant estigmes d’una i altra) fins a arribar a obtenir 10.000 llavors. Totes elles es van plantar, es va esperar que fessin fruits i se’n van tastar les pomes després de conservar-les en fred durant vuit setmanes.
VentureFruit, soci estratègic per a la comercialització de les varietats del Hot Climate Partnership, ha signat un acord amb l’empresa Joy Wing Mau, un dels principals productors i distribuïdors de fruita de la Xina, que plantarà les 300 hectàrees de pomeres Tutti™.
Segons el director general de VentureFruit, Morgan Rogers, aquest acord és un pas clau per assolir l’objectiu d’arribar a les 1.200 hectàrees de cultiu de Tutti™ a escala mundial el 2030.
«El soci ideal»
«La dimensió, l’experiència i la xarxa de mercat de Joy Wing Mau el converteixen en el soci ideal per introduir la Tutti™ a la Xina i accelerar el creixement de la marca a l’Àsia», ha destacat Rogers.
Per la seva banda, el director general de la divisió de tecnologia fructícola de Joy Wing Mau, You Wenzhe, ha assegurat que «seleccionar varietats adaptades a un clima cada cop més extrem és essencial per a nosaltres. Des que vam visitar les parcel·les d’assaig a Catalunya vam veure el potencial de la Tutti™ i ens entusiasma portar-la als productors i consumidors xinesos».
«Apostar per la comercialització internacional d’aquesta varietat de poma resilient al canvi climàtic, en un país tan gran com la Xina, és una decisió estratègica per a l’IRTA. Aquest procés d’internacionalització permetrà generar noves oportunitats i reforçar la nostra presència en un mercat global exigent», ha afirmat el director general de l’IRTA, Josep Usall.
«La Tutti™ és una varietat especialment dissenyada per prosperar en condicions de calor i que permet als productors afrontar els reptes derivats del canvi climàtic. La seva expansió internacional confirma la necessitat d’aquesta innovació i reforça el paper de Catalunya com a referent en investigació fructícola», ha destacat la responsable de l’Oficina de Valorització de l’IRTA, Eva Ogué.
Aquesta poma és el resultat de quatre fases diferents de selecció, en què no tan sols s’han tingut en compte les qualitats organolèptiques, sinó també la resistència a temperatures extremes. Perquè s’ha comprovat que, tot i haver de suportar calorades de més de 40 graus la poma no se’n ressent.
Cruixent, vermella i brillant
La Tutti™ és una poma dolça, cruixent, sucosa i de color vermell brillant, amb notes de mel i meló, que ha estat avaluada en diversos assajos de producció i estudis de consumidors, obtenint una excel·lent acceptació.
Des del seu llançament el febrer de 2023, ja es comptabilitzen més de 900 hectàrees de cultiu a Espanya, Sud-amèrica, la Xina i el Regne Unit.
Amb l’acord signat, Joy Wing Mau se suma a la xarxa global de socis productors, que inclou Copefrut S.A. (Sud-amèrica), Worldwide Fruit (Regne Unit) i FruitFutur, a Catalunya.
Subscriu-te per seguir llegint
- Tragèdia al zoo: Cinc lleons maten a mossegades un cuidador davant dels turistes
- Anul·len el mercat de Nadal del Barcarès 2025: 'En aquestes condicions, era inviable
- El cuida 24 dies i hereta gairebé un milió: la història de la infermera que no va sortir tan bé com esperava
- Girona posa en marxa dilluns la Zona de Baixes Emissions
- Dos morts en un xoc frontal a l'N-II a Vidreres
- La DGT alerta: aquestes vuit noves normes per a ciclistes i motoristes ja estan en vigor
- Un jove banyolí fent de diplomàtic als Estats Units
- Un front de tempestes fortes escombra Catalunya i deixa un rècord de 7,8 litres en un minut a la Quar, al Berguedà