Borja Molina-Maltell: «Grupo Nomo ha adaptat la cuina japonesa a Catalunya»
El CEO del Grupo Nomo i el soci dels restaurants gironins Xavier Rocas repassen la progressió del grup i la nova línia gastronòmica que estrenaran a final d’any
L’any 2007 Nomo va obrir el seu primer restaurant a Barcelona, quan la cuina japonesa encara no havia conquerit la majoria dels paladars catalans. La seva aposta per combinar el sushi i plats nipons, amb productes mediterranis, va ser pionera i atrevida i el temps els ha donat la raó. Després de 18 anys, Grupo Nomo és un referent gastronòmic a Catalunya amb establiments consolidats i un públic fidel, tant a la capital catalana com a Girona i la Costa Brava. Borja Molina-Martell, CEO del Grupo Nomo, i Xavier Rocas, soci del grup dels restaurants gironins, valoren al podcast Girona Valley el bon moment de la cadena i els plans d’expansió, amb la filosofia que el «client sempre estigui al centre» i amb el nom de PAQO: passió, aprenentatge continu, qualitat i obtenció de resultats.
«En aquell moment molta gent ens deia que estàvem bojos, que el sushi no era més que una moda passatgera», recorda Borja Molina-Martell, CEO del Grupo Nomo, quan es va estrenar el primer restaurant al barri de Gràcia. «Nosaltres, però, teníem clar que si ho fèiem amb rigor i qualitat, podia arrelar i fer-se un lloc estable dins la gastronomia catalana», recorda dels inicis, d’una idea que va tenir l’essència a Londres –es va inspirar en la cadena Wasabi Sushi & Bento-, amb implicació familiar i «realment vaig fer de la meva passió, la meva professió. Perquè jo em sento emprenedor», exposa.
L’arribada a Girona, el desembre de 2021, va suposar un repte important, després de les experiències al Port de Sant Feliu de Guíxols i el Far de Sant Sebastià: el darrer ha estat Nomo Mar, al passeig marítim de Llafranc. Xavier Rocas, soci dels restaurants a la demarcació i referent turístic després del seu pas per l’Hotel Mas de Torrent, reconeix que «al principi hi havia escepticisme; era un mercat molt acostumat a la tradició i calia guanyar-nos la confiança». Tot i això, la fórmula de respectar les tècniques japoneses mentre es treballava amb productes de proximitat va convèncer ràpidament. «Quan un client prova un nigiri fet amb peix de la Costa Brava, entén de seguida la nostra filosofia», explica Rocas, que recalca la importància del «tracte amb el client».
Aquesta fusió entre la cuina d’Orient i del Mediterrani ha estat el segell distintiu de Nomo, que per això ha assolit un client molt fidel. Molina-Martell ho resumeix d’aquesta manera: «No volíem ser un japonès més, volíem ser el japonès que parla l’idioma del nostre territori». Així, el grup ha aconseguit connectar amb un públic que busca experiències noves però sense perdre la referència de sabors familiars.
«Ens vam avançar a una tendència que després ha crescut moltíssim»
El recorregut, tanmateix, no ha estat fàcil, però ara es troben en expansió i amb el repte d’expandir-se arreu de l’Estat. Els dos socis expliquen que l’èxit actual ha vingut després de moltes hores i riscos assumits. «La clau ha estat atrevir-nos quan ningú s’atrevia», afirma Molina-Martell: «Ens vam avançar a una tendència que després ha crescut moltíssim».
Ara, amb els restaurants consolidats, el grup mira cap al futur amb ambició. Rocas ho confirma: «Girona ens ha demostrat que la nostra proposta té recorregut. Ara el repte és portar-la més enllà, a altres ciutats i mercats». De fet, el grup ja treballa en nous projectes d’expansió que es donaran a conèixer pròximament, mentre destaca que el Nomomoto, el repte del «delivery» a Barcelona i Madrid, ja suposa el 20% del total de facturació.
L’objectiu és continuar innovant sense perdre l’essència. «El que ens ha portat fins aquí és la combinació de qualitat i autenticitat, i això no ho volem perdre», remarca Molina-Martell. La fórmula que un dia semblava arriscada s’ha convertit en un model d’èxit que, segons ells, encara té molt camí per recórrer.
Des de Girona i Barcelona, NOMO vol continuar progressant, apostant per nous models de cuina i ser fidels a l’aposta que els ha convertit en pioners: unir dues cultures gastronòmiques per oferir una experiència única. n
