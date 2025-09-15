Durant el segon trimestre
Els aranzels de Trump llasten la indústria més del previst i l’economia catalana retalla el seu creixement
La Generalitat havia projectat a l’estiu un augment interanual del PIB del 2,8% i finalment confirma un 2,7%
Gabriel Ubieto
L’Idescat ha publicat aquest dilluns les dades que confirmen l’evolució del PIB durant el segon trimestre de l’any. El veredicte del servei estadístic de la Generalitat és que l’economia catalana va créixer entre abril i juny a un ritme interanual del 2,7%, una dècima menys del que s’ha projectat a mitjans de l’estiu.
Amb aquesta revisió a la baixa, el PIB català se situa lleugerament a un ritme d’avenç per sota del PIB espanyol (2,8%). Si bé continua creixent per sobre de la mitjana de les economies de la Unió Europea, que en el segon trimestre d’aquest any ho van fer a l’1,6%.
L’Idescat retalla una mica les seves dades consolidades de variació del PIB respecte al 2,8% que va estimar en el seu avançament publicat el 31 de juliol, i això s’explica eminentment per més desacceleració del sector industrial, que està produint menys del que s’aventurava fa unes setmanes.
I és que els aranzels de Donald Trump estan aconseguint llastar ja els resultats de les empreses catalanes. No en va, per primera vegada en dos anys les exportacions catalanes han caigut, torpedinades per l’augment de costos i d’obstacles per arribar al mercat nord-americà.
Si fa un mes i mig l’Idescat projectava que la indústria catalana estava creixent a un ritme interanual de l’1,4%, aquest dilluns ha retallat aquesta xifra fins a l’1,2% i ha mantingut la resta de previsions per a la resta de sectors. No és un fenomen exclusiu de Catalunya i, en general, la indústria de tot Europa està registrant xifres de creixement inferiors a les dels serveis.
A Catalunya, el sector terciari va créixer durant el segon trimestre a un 3,1% interanual, la construcció a un 2,3% i manté el valor del trimestre anterior (2,3%), i el sector agrari presenta una variació interanual del 4,4%, 2,6 punts per sota del trimestre anterior (7,0%). Al camp es nota l’efecte distorsionador de la recent sequera, que a poc a poc es va estabilitzant.
Empenta del consum intern
Un dels motors que estan sostenint el creixement de l’economia catalana, especialment sòlid en l’actual context d’inestabilitat global, és l’empenta continuada del consum intern. Després d’una crisi de preus agressiva, desencadenada el 2021 i continguda a posteriori, els salaris han continuat pujant per mirar de recuperar aquest poder de compra encara negatiu en termes reals per a molts, i actualment avancen a un nivell mitjà per sobre de la inflació.
Els sous pactats via conveni col·lectiu estan pujant a una mitjana del 3,5%, segons les últimes dades recopilades pel Ministeri de Treball, a data d’agost. Altres indicadors, no obstant, són una mica més continguts i l’indicador de salaris de CaixaBank Research –elaborat a través del monitoratge de les nòmines dels seus clients– registra un increment de l’1,9%.
El que reflecteix l’Idescat és que la demanda interna (3,7%) i el consum de les llars (3,5%) estan creixent a ritmes elevats i això està permetent a l’economia catalana compensar el menor aportament estranger.
