El govern espanyol accepta "simplificar" l''atur' dels autònoms
Es reinicien les negociacions per mirar de consensuar abans que acabi l’any un nou sistema de quotes o una pròrroga de l’actual
Gabriel Ubieto
El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions es va comprometre ahir a "simplificar i millorar" la prestació per cessament d’activitat, una mena d’atur dels treballadors autònoms. Fa temps que les organitzacions representatives del col·lectiu denuncien el mal funcionament del sistema, ja que molts treballadors per compte propi que la sol·liciten no arriben a percebre-la, atès que les mútues se’ls hi denega. El departament liderat per Elma Saiz reinicia així les negociacions per mirar de consensuar abans que acabi l’any un nou sistema de quotes (o una pròrroga de l’actual), ja que l’actual venç a finals d’aquest any. Les posicions amb les organitzacions estan allunyades –amb algunes bastant més que amb d’altres– i amb aquesta promesa de millorar el cessament d’activitat confia a poder acostar-les.
El rellotge corre i abans del 31 de desembre el Govern ha de tenir perfilades quines quotes pagaran els treballadors autònoms a partir de l’any que ve. El 2022, l’anterior ministre, José Luis Escrivá, va firmar amb ATA, Upta i Uatae un acord per desplegar un nou sistema de cotitzacions, adaptades als ingressos que percebés cada treballador per compte propi.
Teixir confiances
Per arrencar la transició, Escrivá va firmar un primer sistema de trams –que és el que actualment regeix– i va instar a culminar-lo progressivament fins a 2031. La lletra petita de l’acord dicta que cada any que passa, la progressivitat del sistema hauria de ser més gran, fins a culminar-se en la pròxima dècada. Escrivá va pactar un primer sistema de quotes per trams fins a 2025 i a la seva successora li toca ara pactar un nou trienni. No tindrà fàcil assolir un consens entre les parts i la reunió d’ahir, més que per a coseguir avenços, va servir per teixir confiances entre les parts.
