El govern espanyol recupera el lloguer amb opció de compra

Nova bateria de tres mesures en matèria de vivenda per millorar l’accés a l’habitatge

El cartell d'un habitatge en lloguer, en una imatge d'arxiu. / Marc Martí Font

Gabriel Santamarina

Madrid

El president Pedro Sánchez va anunciar ahir una nova bateria de tres mesures en matèria de vivenda per millorar l’accés a l’habitatge a joves, que estaran incloses en el futur Pla Estatal de Vivenda 2026-2030. La més destacada és la recuperació de les ajudes al lloguer amb opció de compra, que se suma a la ja coneguda assegurança d’impagament per a propietaris que lloguin la seva casa a joves de menys de 35 anys, que es posarà en marxa en els pròxims mesos, i la creació d’una nova subvenció per a l’adquisició de cases en el medi rural.

La principal proposta és la creació d’una ajuda de lloguer amb opció de compra que serà de "gairebé" 30.000 euros perquè "els joves puguin residir durant anys en una vivenda de protecció permanent i acabin adquirint-la". El president va matisar que només serà per a habitatges de protecció oficial, tot i que no va explicar qui construirà aquestes cases ni en quines comunitats es farà, ja que la producció d’aquesta classe d’immobles és només d’una quarta part que abans del 2007. Sense anar més lluny, el 2024, el millor any des del 2012, es van iniciar les obres de 24.000 cases, davant les 122.000 que es van començar el 1995 i les prop de 98.000 del 2006.

