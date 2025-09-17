Els nadius digitals transformen les necessitats financeres dels joves: autònoms, compromesos i propensos al canvi
La Generació Z demana un servei totalment digital, segur i que els permeti gestionar els seus diners de manera autònoma, a més de compartir valors amb l'entitat financera
La primera nòmina, el primer viatge amb els amics, el primer cotxe o la primera hipoteca. Tot és nou per als joves, ja nadius digitals, a mesura que comencen a prendre les seves primeres decisions financeres rellevants. Moments clau per als quals convé estar preparats, adverteixen els experts, que recomanen que els fills es familiaritzin amb conceptes econòmics bàsics com més aviat millor. A Espanya, el 47% de pares i mares declaren conversar “sovint” amb els fills sobre “ingressos i/o despeses de la llar”, entre altres dades interessants que es desprenen de l'Informe Funcas 2024 sobre educació financera.
Les necessitats financeres dels joves no són les mateixes que les de generacions anteriors. La generació que paga amb el telèfon mòbil —un 58% dels estudiants ho ha fet alguna vegada, d'acord amb l'Informe PISA 2022— principalment busca “simplicitat, immediatesa i control”, assegura Anna Canela, CEO d'Imagin, el neobanc de CaixaBank líder entre el 6% de 6 de 3 anys a Espanya amb banca digital, segons dades de Gfk. “Els joves volen que els ofereixis eines per gestionar els seus diners de manera autònoma i d'una manera segura i 100% digital”.
"Serveis com el pagament amb mòbil, Bizum, control de despeses en temps real o opcions per a estalvi flexible els interessen moltíssim; també els preocupa molt la ciberseguretat", explica Canela, que incideix que també necessiten molt acompanyament en moments clau com poden ser aquesta primera nòmina, cotxe o habitatge.
Targetes viatgeres
Viatjar és una de les prioritats dels joves, i el menor poder adquisitiu els obliga a planificar millor els viatges. 6 de cada 10 joves confia més en els neobancs que en els bancs tradicionals a l'hora de fer els viatges, segons un estudi d'Adyen i OpinionWay. Les targetes per viatjar que ofereixen diversos neobancs i que permeten treure diners a l'estranger sense pagar comissions, marquen la diferència. "Són persones molt informades que, a més, econòmicament ho han de tenir tot molt controlat. No són especialment lleials i si un altre banc els ofereix alguna cosa millor, canvien. Per això hem hagut de ser excel·lents en l'oferta viatgera, que aquest estiu ha funcionat molt bé", explica Canela.
Encara que els menors d'edat no emancipats no tenen capacitat legal, sí que poden fer operacions bancàries com obrir un compte a través dels seus representants legals o tenir targetes de dèbit o de prepagament. Algunes entitats bancàries ofereixen comptes corrents i destalvis dirigits a menors dedat, sense cost o amb comissions reduïdes. Aquests comptes poden incloure funcions de banca en línia —com ara Bizum per a menors d'edat—, cosa que els ajuda a desenvolupar un sentit d'independència i responsabilitat amb els seus diners.
Imagin, que es va convertir el 2016 en el primer banc a Espanya amb operativa només mòbil, ha anat ampliant la seva oferta de productes i serveis bancaris des de llavors, símptoma de les necessitats canviants dels seus clients. A les targetes i comptes sense comissions que oferien des d'un inici s'hi han sumat nous productes de finançament, com hipoteques i préstecs, i d'inversió, com a fons o un broker de compravenda d'accions. Tot això des de laplicació mòbil i sense haver dacostar-se a una oficina.
Això sí, amb acompanyament: "Qualsevol client d'Imagin pot demanar assessorament de qualsevol tipus de producte i l'anomenen a l'instant. I el client és molt agraït, perquè escull ell quan vol que li truquin i se sent atès". Si el 2019, la quota dels neobancs era del 18%, el 2022 aquests ja concentraven el 29% de la quota del mercat davant del 71% dels bancs tradicionals
Compromesos i propensos al canvi
La Generació Z no es conforma amb un bon producte a l'hora d'escollir la vostra entitat financera. Aspectes com la sostenibilitat, l'estil de vida o la inclusió també tenen la seva importància. “Aquesta generació és més propensa al canvi”, explica Anna Canela. “La seva interacció amb les marques ha de tenir a veure amb els seus valors. A més, premien més la innovació i la tecnologia que altres generacions que potser amb els productes financers ja en tenien prou. Busquen productes però també serveis, continguts i experiències”.
Les xarxes socials han convertit els joves interessats en finances en autodidactes, exposats a molta informació, no sempre veraç. Així, les entitats financeres també han hagut d'adaptar l'aposta per l'educació financera. "Estem fent moltíssima educació financera però de manera molt diferent de com es feia en el passat. Hem fet una gran aposta en xarxes socials per difondre contingut de qualitat, sempre validat per un tercer i amb la màxima rigorositat, perquè el contingut que consumeixin sigui el millor", assenyala Canela.
- Què hi ha darrere de l'anul·lació del mercat de Nadal del Barcarès? Corrupció, favoritisme i problemes judicials
- Carta d'un lector: 'Hem sentit vergonya com a gironins veure les escombraries i les plantes que creixen entremig de les pedres mil·lenàries
- Aquest dimarts han sonat tots els mòbils de Girona per un avís de Protecció Civil
- Aquests són els restaurants gironins finalistes de la Lliga del Porc i la Forquilla
- La Policia Local de Lloret requisa prop d’un miler de quilos d'envasos de gas del riure durant l'agost
- Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
- Detenen un pacient de l'hospital de Figueres per agredir un metge i una vigilant de seguretat d'Urgències
- Detenen un metge per agredir sexualment una pacient de l'hospital Santa Caterina de Salt