GirocampingPro 2025: el sector analitza la gestió del risc davant el context d’emergència climàtica
Se celebra el 25 de setembre a l’Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí
Es presentarà l’estudi “Anàlisi de la demanda turística: el càmping com a eina de desestacionalització”, a càrrec de BIM Consultors
Redacció
La gestió del risc i la millora de la seguretat al sector del càmping davant el nou context d’emergència climàtica serà l’eix central de la setena edició del Girocamping Pro, que se celebrarà el dijous 25 de setembre, a l’Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí. Garantir i reforçar la seguretat dels clients i dels equips és una de les principals prioritats del sector, i l’objectiu del congrés és oferir als establiments estratègies, innovacions tecnològiques i eines pràctiques per optimitzar la gestió dels riscos.
El Congrés, organitzat per l’Associació de Càmpings de Girona, està adreçat als professionals del món del càmping i del turisme en general i comptarà amb la participació de més d’una vintena d’empreses proveïdores d’equipaments i serveis per càmpings, i es duran a terme activitats de networking.
Sota el lema “Anticipar-se i protegir: clau en la gestió de la seguretat als càmpings”, la jornada reunirà professionals d’allotjaments, empreses i administracions públiques per reflexionar sobre els reptes actuals del turisme, oferir estratègies i compartir experiències al voltant de la seguretat, la prevenció, la importància de la innovació i el paper de les noves tecnologies en àmbits el medi ambient, l’alimentació i la ciberseguretat. El congrés, el congrés de referència per al sector del càmping, comptarà amb la participació de experts de primer nivell en les diferents ponències i taules rodones que s’hi han programat.
Presentació d'un estudi sobre desestacionalització
Cal destacar també en aquesta edició la presentació de l’estudi “Anàlisi de la demanda turística: el càmping com a eina de desestacionalització”, elaborat per BIM Consultors, així com la ponència que es durà a terme sobre la gestió responsable del medi natural i l’impuls del turisme sostenible en el marc del Global Ecotourism Forum, que se celebrarà a Món Sant Benet del 22 al 24 d’octubre, impulsat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, amb el suport de la Direcció General de Turisme, l’Agència Catalana de Turisme i la Diputació de Barcelona.
Els organitzadors expliquen que el congrés implementarà mesures com la promoció del cotxe compartit, l’ús eficient dels recursos i la gestió adequada dels residus. Per primera vegada, i en col·laboració amb la Fundació Pioners Of Our Time, es calcularà la petjada de carboni individual de cada assistent i s’oferirà la possibilitat de compensar-la mitjançant donacions voluntàries a projectes ambientals. L’objectiu és fer del Girocamping PRO un congrés més responsable i compromès amb el planeta.
La jornada es clourà amb la Nit dels càmpings gironins, a l’Hotel Terraverda a l’Empordà Golf de Gualta, on s’entregaran reconeixements a empresaris, professionals i entitats que han destacat per la seva contribució al desenvolupament del sector.
L'acte està organitzat per l’Associació de càmpings de Girona és la més antiga d’Espanya. Els 75 càmpings associats ofereixen més de 120.000 places d’allotjament i representen més del 80 per cent dels càmpings de les comarques de Girona. El total de places d’allotjament de càmpings de la demarcació és de 135.000, una xifra que situa al sector com la primera oferta turística reglada.
- Què hi ha darrere de l'anul·lació del mercat de Nadal del Barcarès? Corrupció, favoritisme i problemes judicials
- Carta d'un lector: 'Hem sentit vergonya com a gironins veure les escombraries i les plantes que creixen entremig de les pedres mil·lenàries
- Aquest dimarts han sonat tots els mòbils de Girona per un avís de Protecció Civil
- Aquests són els restaurants gironins finalistes de la Lliga del Porc i la Forquilla
- La Policia Local de Lloret requisa prop d’un miler de quilos d'envasos de gas del riure durant l'agost
- Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
- Detenen un pacient de l'hospital de Figueres per agredir un metge i una vigilant de seguretat d'Urgències
- Detenen un metge per agredir sexualment una pacient de l'hospital Santa Caterina de Salt