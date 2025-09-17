TROBADA ECONÒMICA
S'Agaró acollirà la tercera edició de les Jornades Empresarials
Se celebrarà el pròxim el 26 de setembre
Organitzada per Diari de Girona, Actius, El Periódico i Prensa Ibérica, comptarà amb la presència de destacats representants del món econòmic i empresarial
L’Hostal la Gavina de s’Agaró serà el pròxim 26 de setembre el marc de les Jornades Empresarials s’Agaró 2025 que enguany arriben a la seva tercera edició sota l’organització de Diari de Girona, Actius, El Periódico i Prensa Ibérica. Serà el punt de trobada del món econòmic i empresarial català i que servirà per posar damunt la taula les inquietuds dels empresaris, les perspectives de futur i radiografiar quin és el moment actual de l’economia catalana. La sessió compta amb el patrocini de Quantica, Endesa, Accés Ràpid (Manusa), Neorg, Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró, Easiploy, Cajamar i la Generalitat de Catalunya i la col·laboració de Codorníu.
El programa de la jornada
A partir de 2/4 d’onze del matí s’obriran les portes als assistents i mitja hora més tard es farà l’obertura a càrrec de Martí Saballs, director d’informació Econòmica de Prensa Ibérica. La benvinguda la donarà Aitor Moll, conseller delegat de Prensa Ibérica, mentre que Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern de la Generalitat de Catalunya, farà una salutació institucional.
El primer diàleg, titulat «Aeroports locals i competitivitat» serà entre Maurici Lucena, president i conseller delegat d’Aena i Martí Saballs. El segon diàleg, amb el títol «Inversions de futur» el protagonitzaran Javier Faus, president i conseller delegat de Meridia Capital Partners i Martí Saballs.
La següent activitat serà la taula rodona «Vendre més i millor» amb Sílvia Otero, directora executiva corporativa de Transgourmet Ibérica i Sergio Vives, president de Simon Holding, que serà moderada per Josep Callol, director de Diari de Girona.
A un 1/4 d’una del migdia se celebrarà el diàleg «Nous mercats per créixer» entre Sergio Fuster, CEO de Raventós Codorníu i Natalia Ríos, cap d’Economia d’El Periódico. Posteriorment hi haurà dos altres diàlegs: «On estem i cap a on anem» amb Núria Mas, vicedegana i membre del Comitè Executiu de l’IESE Business School i Gemma Martínez, directora adjunta de El Periódico i «Alternatives energètiques» amb Javier Becerra, CEO de Quantica i Martí Saballs.
Finalment, se celebrarà la cloenda de l’acte a càrrec d’Alícia Romero, consellera d’Economia i Finances del Govern de Catalunya i un còctel on tots els participants tindran l’oportunitat d’acabar de comentar i intercanviar opinions.
