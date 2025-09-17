Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

TROBADA ECONÒMICA

S'Agaró acollirà la tercera edició de les Jornades Empresarials

Se celebrarà el pròxim el 26 de setembre

Organitzada per Diari de Girona, Actius, El Periódico i Prensa Ibérica, comptarà amb la presència de destacats representants del món econòmic i empresarial

Una edició anterior de les Jornades Empresarials s’Agaró.

Una edició anterior de les Jornades Empresarials s’Agaró. / Marc Martí

David Céspedes

Girona

L’Hostal la Gavina de s’Agaró serà el pròxim 26 de setembre el marc de les Jornades Empresarials s’Agaró 2025 que enguany arriben a la seva tercera edició sota l’organització de Diari de Girona, Actius, El Periódico i Prensa Ibérica. Serà el punt de trobada del món econòmic i empresarial català i que servirà per posar damunt la taula les inquietuds dels empresaris, les perspectives de futur i radiografiar quin és el moment actual de l’economia catalana. La sessió compta amb el patrocini de Quantica, Endesa, Accés Ràpid (Manusa), Neorg, Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró, Easiploy, Cajamar i la Generalitat de Catalunya i la col·laboració de Codorníu.

El programa de la jornada

A partir de 2/4 d’onze del matí s’obriran les portes als assistents i mitja hora més tard es farà l’obertura a càrrec de Martí Saballs, director d’informació Econòmica de Prensa Ibérica. La benvinguda la donarà Aitor Moll, conseller delegat de Prensa Ibérica, mentre que Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern de la Generalitat de Catalunya, farà una salutació institucional.

El primer diàleg, titulat «Aeroports locals i competitivitat» serà entre Maurici Lucena, president i conseller delegat d’Aena i Martí Saballs. El segon diàleg, amb el títol «Inversions de futur» el protagonitzaran Javier Faus, president i conseller delegat de Meridia Capital Partners i Martí Saballs.

La següent activitat serà la taula rodona «Vendre més i millor» amb Sílvia Otero, directora executiva corporativa de Transgourmet Ibérica i Sergio Vives, president de Simon Holding, que serà moderada per Josep Callol, director de Diari de Girona.

A un 1/4 d’una del migdia se celebrarà el diàleg «Nous mercats per créixer» entre Sergio Fuster, CEO de Raventós Codorníu i Natalia Ríos, cap d’Economia d’El Periódico. Posteriorment hi haurà dos altres diàlegs: «On estem i cap a on anem» amb Núria Mas, vicedegana i membre del Comitè Executiu de l’IESE Business School i Gemma Martínez, directora adjunta de El Periódico i «Alternatives energètiques» amb Javier Becerra, CEO de Quantica i Martí Saballs.

Finalment, se celebrarà la cloenda de l’acte a càrrec d’Alícia Romero, consellera d’Economia i Finances del Govern de Catalunya i un còctel on tots els participants tindran l’oportunitat d’acabar de comentar i intercanviar opinions.

TEMES

