Vera compra l'operador gironí Megatel (Wifiboo)

La integració de la companyia del Pla de l'Estany permet a Vera superar els 30.000 clients a Girona i arribar als 40 milions de facturació l'any 2025

Exterior d'una botiga de Vera

Exterior d'una botiga de Vera / DdG

O.P.

Girona

La companyia de telecomunicacions Vera ha comprat Megatel, operador de referència al Pla de l’Estany, conegut també per la seva marca comercial Wifiboo, amb seu a Palol de Revardit. Amb aquesta integració, Vera passa a tenir gairebé la meitat dels seus clients a les comarques gironines.

Segons Jordi Compte, director general de Vera, "la incorporació de Megatel és un pas decidit cap a ser l’operador de referència a la província de Girona, superant els 30.000 clients en aquesta demarcació. És una operació que ens reforça en el compromís de continuar oferint un servei de qualitat, honest i proper, sempre al costat de les persones i del territori."

Amb aquest moviment, Vera preveu assolir els 40 milions d’euros de facturació aquest 2025, la qual cosa representa un creixement superior al 20% des de la seva fundació l’any 2023. La integració de Megatel permetrà a Vera enfortir la seva quota de mercat a Girona i incrementar el pes de la companyia en el conjunt de Catalunya, on actualment dona servei a més de 57.000 clients residencials i 4.500 empreses.

Fundada a partir de la fusió de Goufone (Osona), Iguana (Anoia) i Soomfibra (Bages), Vera vol convertir-se de les principals alternatives als grans operadors. La companyia explica que compta amb 6.193 km de xarxa de fibra òptica pròpia desplegada a 259 municipis, un equip de 160 treballadors i punts de venda i atenció a Vic, Igualada, Berga, Girona, Mataró i Manresa.

L’estratègia de creixement de Vera combina l’expansió de la seva xarxa pròpia amb acords estratègics com el segellat amb Bluevía (grup Telefónica), que li permet oferir cobertura a tot Catalunya, i amb inversions en innovació com la implementació de velocitats de fins a 10.000 Mb a la seva fibra pròpia.

L’empresa assegura que "manté el seu compromís fundacional: oferir un servei honest, proper i de qualitat que connecti persones i empreses, impulsant el talent local i reduint la bretxa digital". Vera ofereix serveis d’Internet per fibra òptica i radioenllaç, telefonia mòbil i fixa, energia 100% verda per comercialitzadora i autoconsum, i serveis per a empreses.

