Vera compra l'operador gironí Megatel (Wifiboo)
La integració de la companyia del Pla de l'Estany permet a Vera superar els 30.000 clients a Girona i arribar als 40 milions de facturació l'any 2025
O.P.
La companyia de telecomunicacions Vera ha comprat Megatel, operador de referència al Pla de l’Estany, conegut també per la seva marca comercial Wifiboo, amb seu a Palol de Revardit. Amb aquesta integració, Vera passa a tenir gairebé la meitat dels seus clients a les comarques gironines.
Segons Jordi Compte, director general de Vera, "la incorporació de Megatel és un pas decidit cap a ser l’operador de referència a la província de Girona, superant els 30.000 clients en aquesta demarcació. És una operació que ens reforça en el compromís de continuar oferint un servei de qualitat, honest i proper, sempre al costat de les persones i del territori."
Amb aquest moviment, Vera preveu assolir els 40 milions d’euros de facturació aquest 2025, la qual cosa representa un creixement superior al 20% des de la seva fundació l’any 2023. La integració de Megatel permetrà a Vera enfortir la seva quota de mercat a Girona i incrementar el pes de la companyia en el conjunt de Catalunya, on actualment dona servei a més de 57.000 clients residencials i 4.500 empreses.
Fundada a partir de la fusió de Goufone (Osona), Iguana (Anoia) i Soomfibra (Bages), Vera vol convertir-se de les principals alternatives als grans operadors. La companyia explica que compta amb 6.193 km de xarxa de fibra òptica pròpia desplegada a 259 municipis, un equip de 160 treballadors i punts de venda i atenció a Vic, Igualada, Berga, Girona, Mataró i Manresa.
L’estratègia de creixement de Vera combina l’expansió de la seva xarxa pròpia amb acords estratègics com el segellat amb Bluevía (grup Telefónica), que li permet oferir cobertura a tot Catalunya, i amb inversions en innovació com la implementació de velocitats de fins a 10.000 Mb a la seva fibra pròpia.
L’empresa assegura que "manté el seu compromís fundacional: oferir un servei honest, proper i de qualitat que connecti persones i empreses, impulsant el talent local i reduint la bretxa digital". Vera ofereix serveis d’Internet per fibra òptica i radioenllaç, telefonia mòbil i fixa, energia 100% verda per comercialitzadora i autoconsum, i serveis per a empreses.
