Hipra preveu projectes per més de 500 milions d'euros al nou Campus d'Aiguaviva

El complex, de 114.000 m², triplica la capacitat d’R+D i generarà més de 1.000 llocs de treball quan estigui completament operatiu

El president Illa en una de les sales amb un tècnic d'Hipra a Aiguaviva. / ACN

Tony Di Marino

Aiguaviva

La farmacèutica biotecnològica Hipra ha inaugurat aquest dijous el seu nou Campus a Aiguaviva, concebut com un dels principals hubs biotecnològics d’Europa. El complex té una superfície de 114.000 m² i acollirà projectes que sumen una inversió material prevista superior als 500 milions d’euros.

Quan estigui a ple rendiment, Hipra calcula que generarà més de 1.000 llocs de treball directes i més de 2.000 d’indirectes. La inauguració ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, i del ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu.

Illa i Hereu amb el president d'Hipra a Aiguaviva. / ACN

