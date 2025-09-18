Natalia de Santiago, experta en finances: "A Espanya hi ha moltíssima aversió al risc, gent poruga que els ho transmet als seus fills"
L'experta atén Prensa Ibérica per explicar les necessitats financeres dels joves i remarcar la importància d'una bona educació financera des que són petits.
Jordi Grifol
Els estudiants espanyols estan sota la mitjana de l'OCDE en competència financera. Com impacta una baixa educació financera?
Els nivells d'educació financera es correlacionen directament amb el benestar financer, és a dir, com et trobes bé en la teva situació, a curt però també a llarg termini. No només té un impacte en com es troben avui i en com estan de satisfets amb com els va la seva vida econòmica, sinó que també tindrà un impacte en les decisions que prendran i en el seu futur. És a dir, que l'impacte és netament negatiu. El millor és que té solució, és clar.
Quina és la solució?
Intentar pujar els nivells deducació financera dels joves, perquè és una cosa que tothom pot aprendre. Per tenir unes bones competències financeres només cal sumar, restar, multiplicar i dividir. El problema és qui t'ensenya, oi? Hi ha iniciatives per posar-la als centres educatius, però encara són molt marginals i insuficients. Aleshores, recau o en els pares o en el mateix jove en si que tingui aquesta inquietud i desenvolupi aquest interès. Al final, les finances són un hàbit més com lalimentació, lexercici i la forma física i mental. Si ho incorporen com un hàbit i van desenvolupant aquestes competències, això tindrà un impacte molt positiu en el futur.
"Hi ha molta gent que no s'enfronta a les finances perquè pensen que no les entendran"
Què poden fer els pares per suplir aquesta manca d'educació financera?
Hi ha dues coses, bàsicament. D'una banda, els hàbits: l'estalvi, la cultura de l'esforç o posposar la gratificació, que és molt fàcil que els pares l'incorporin a la rutina normal amb coses com la paga o la guardiola. D'altra banda, moltes vegades s'educa més per l'exemple que dónes que per les paraules que dius. Els nens no sempre t'escolten, però sempre et miren, sempre saben què fas. Si tu no eduques els teus fills en finances, els estàs donant una educació en finances, el que passa és que potser és dolenta, els estàs donant un exemple. Millorar els teus propis hàbits i la teva pròpia salut financera també té un impacte positiu en els nens.
Estàs educant no només amb allò que tu dius activament, sinó amb totes aquestes coses que a tu et pesen. A Espanya hi ha moltíssima aversió al risc, gent molt conservadora i poruga que sense voler els ho transmet als seus fills. Cal intentar inculcar-los el que és bo perquè també hi ha molta cultura de l'esforç, molta cultura de l'estalvi, i això és bo que els transmetis als teus fills.
Quins conceptes haurien de saber els infants?
Conceptes com la inflació, l'interès compost, nocions bàsiques d'inversió, etcètera, que són potser una mica més tècnics. També pots començar a buscar recursos, ja siguin llibres, contes, pòdcasts, recursos online, que n'hi ha moltíssims. Posant-los aquests recursos al seu abast, encara que potser no ho necessitaran immediatament, es van familiaritzant amb aquests conceptes i sobretot els perdin la por. Hi ha molta gent que no s'enfronta a les finances perquè pensen que no les entendran.
Els joves estan exposats a molta informació a les xarxes socials.
És important entendre d'on està venint la informació als teus fills. Has d'entendre quin tipus de contingut estan consumint els teus fills perquè encara que tu no els estiguis dient res, hi ha una altra gent que sí que els està donant informació d'aquest tema i no sempre beneficiosa. Cal saber què consumeixen, quins són els seus referents i ajudar-los a discriminar una mica, perquè avui dia moltíssima de la informació que consumeixen els nostres fills és a través de TikTok. Està molt bé perquè hi ha informació molt bona i en formats que als joves els són agradables, però cal fiscalitzar una mica, donar-los bons referents i parlar amb els fills; que sàpiguen que et poden preguntar a tu, que no sempre vagin a buscar-lo en línia.
Defensa que els fills tinguin una paga des de petits i que l'administrin.
Sí. Cal intentar que la seva vida financera es vagi semblant cada any més al que serà la seva vida financera el dia que s'independitzin. Que s'acostumen que els diners no vénen quan tu els necessites, sinó que els ingressos i les despeses no sempre van aparellats i que cal saber manejar els diners en el temps. Que tu tens una paga que és igual cada mes, però no tots els mesos es tenen les mateixes despeses. I no necessàriament donar-li sempre més diners com més necessitat tenen, sinó que aprenguin a anar gestionant aquestes coses ia saber: això no m'ho puc permetre avui, però si estalvio a poc a poc m'ho podré permetre en un any o en x mesos.
Val la pena començar a planificar els estalvis d'un fill des que és un nadó?
Sens dubte, si comences a plantejar l'estalvi quan neix, tens un avantatge aclaparador. Perquè el més bo és que saps l'horitzó, saps quan necessitaràs aquests diners per a les coses que li vulguis donar el dia de demà com el carnet de conduir, el cotxe o els estudis. Si planifiques amb temps, els esforços que has de fer per estalviar aquestes quantitats són menors. Primer, perquè ho pots anar fent a poc a poc; segon, perquè ho pots anar estalviant en algun tipus de producte d'estalvi d'inversió que et vagi donant rendibilitat i que facin que no ho hagis d'estalviar tot, sinó que aquests estalvis es vagin revalorant sols. Si, pel que sigui, vols tenir 10.000 euros el dia que en compleixin 18 per pagar-los la universitat, si ho fas amb temps, potser només n'has d'estalviar 7.000 i 3.000 te'ls donaran la rendibilitat d'aquests productes. En finances, com sempre, prevenir és molt més barat que guarir.
Quins productes recomana per planificar aquests estalvis?
Quan vas a llarg termini el millor és que pots optar per productes d'inversió que encara que siguin volàtils, com els fons d'inversió en borsa, amb el temps el risc es va reduint i et van donant més rendibilitat. Pots utilitzar productes com a fons d'inversió o fons d'inversió indexats que et permetran treure una mica més que un compte d'estalvi a l'ús, que la rendibilitat que et dóna és poca.
