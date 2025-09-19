La gironina Squadra Pizza Lab obre un nou local a Vic
Aprofitarà per presentar una pizza de temporada creada amb Mon DJ
La pizzeria gironina Squadra Pizza Lab, coneguda pel seu concepte de pizzes quadrades, ha obert aquest dijous un nou local a Vic després de quatre anys de l'obertura al carrer Bisbe Lorenzana de Girona. L'objectiu de l'obertura és portar la seva pizza artesana i creativa a més públic, i entrar la marca a la Catalunya Central.
El projecte ha col·laborat amb figures destacades com el xef Joan Roca, la influencer gironina Àngela Mármol o l'streamer Gerard Romero. En aquesta nova etapa, coincidint amb la inauguració del local a Vic, Squadra Pizza Lab presentarà una pizza de temporada creada amb Mon DJ.
El nou local continuarà amb l'essència de Squadra Pizza Lab. A part de pizzes per emportar, la pizzeria també ha recorregut el territori català amb la seva foodtruck.
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- T'interessa: Així és l’ajuda de 1.500 € de la Seguretat Social per als nascuts entre el 1960 i el 2002
- Aquest és el cartell de les Fires de Girona 2025
- La consulta popular pel canvi de topònim de Palamós serà el 23 de novembre
- Denuncien l'aparició d'un niu de rates a una plaça de Girona
- La fruita que ChatGPT recomana evitar per reduir la inflor abdominal i aprimar-se
- L'església ultra s'expandeix des de Catalunya per la xarxa: 'Déu va fer la dona com una ajuda adequada a l'home
- «Ens han ofert portar la Sea Otter a altres llocs d’Europa però estem bé a Girona»