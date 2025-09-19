Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La gironina Squadra Pizza Lab obre un nou local a Vic

Aprofitarà per presentar una pizza de temporada creada amb Mon DJ

La inaguració de Squadra Pizza Lab a Vic. / DdG

Josep Coll

La pizzeria gironina Squadra Pizza Lab, coneguda pel seu concepte de pizzes quadrades, ha obert aquest dijous un nou local a Vic després de quatre anys de l'obertura al carrer Bisbe Lorenzana de Girona. L'objectiu de l'obertura és portar la seva pizza artesana i creativa a més públic, i entrar la marca a la Catalunya Central.

El projecte ha col·laborat amb figures destacades com el xef Joan Roca, la influencer gironina Àngela Mármol o l'streamer Gerard Romero. En aquesta nova etapa, coincidint amb la inauguració del local a Vic, Squadra Pizza Lab presentarà una pizza de temporada creada amb Mon DJ.

El nou local continuarà amb l'essència de Squadra Pizza Lab. A part de pizzes per emportar, la pizzeria també ha recorregut el territori català amb la seva foodtruck.

