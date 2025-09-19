Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El preu de l'habitatge s'encareix un 7,3% a Girona i supera els 1.900 euros per metre quadrat

Els preus a nivell català superen el rècord de 2.490,5 euros del 2008, durant la bombolla immobiliària, segons les dades del Ministeri

Exterior d'una immobiliària a Girona.

Exterior d'una immobiliària a Girona. / Aniol Resclosa

ACN

ACN

El preu de l'habitatge lliure va tancar el segon trimestre en els 2.499,6 euros el metre quadrat a Catalunya, el màxim de la sèrie històrica. Segons les dades que ha publicat aquest divendres el Ministeri d'Habitatge, es tracta d'un augment interanual del 9,3% i suposa superar el rècord que fins al moment es fixava en el segon trimestre del 2008, durant la bombolla immobiliària, quan es va arribar als 2.490,5 euros. Barcelona se situa com la demarcació més cara, amb 2.920,9 euros, un 9,5% més; seguida de Girona (1.968,3 euros, +7,3%), Tarragona (1.608,9 euros, +9,3%) i Lleida (1.195,7 euros, +6,1%). A l'Estat, el preu de l'habitatge lliure va augmentar un 10,4%, fins als 2.093,5 euros el metre quadrat.

La mitjana del conjunt d'Espanya va assolir la xifra més alta des de mitjans del 2008.

Tot i els màxims registrats a Catalunya, les xifres van continuar per sota de Madrid, on el preu de l'habitatge lliure es va disparar un 13,5% anual, fins als 3.630,9 euros el metre quadrat.

La sèrie històrica que ha actualitzat aquest divendres el Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana recull dades des del 1995.

TEMES

