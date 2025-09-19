Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

TRANSPORT PÚBLIC

Restablerts els trens AVE entre Madrid i Barcelona per un incendi pròxim a la via

L'avenç de les flames ha obligat els bombers a tallar la tensió elèctrica al tram entre Alcolea del Pinar i Medinaceli

Vista de un tren AVE.

Vista de un tren AVE. / EFE

Javier Niño González

Madrid

La circulació de trens d'alta velocitat a la línia entre Madrid i Barcelona es troba tallada per un incendi pròxim a la via, segons ha anunciat el gestor de la infraestructura ferroviària. L'avenç de les flames ha provocat que els bombers sol·licitin el tall de tensió.

"Per un incendi pròxim a la via, es troba suspesa la circulació per totes dues vies entre Alcolea del Pinar i Medinaceli, afectant els trens de la línia d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona", ha assegurat Adif al seu perfil oficial a X.

