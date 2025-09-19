TRANSPORT PÚBLIC
Restablerts els trens AVE entre Madrid i Barcelona per un incendi pròxim a la via
L'avenç de les flames ha obligat els bombers a tallar la tensió elèctrica al tram entre Alcolea del Pinar i Medinaceli
Javier Niño González
Madrid
La circulació de trens d'alta velocitat a la línia entre Madrid i Barcelona es troba tallada per un incendi pròxim a la via, segons ha anunciat el gestor de la infraestructura ferroviària. L'avenç de les flames ha provocat que els bombers sol·licitin el tall de tensió.
"Per un incendi pròxim a la via, es troba suspesa la circulació per totes dues vies entre Alcolea del Pinar i Medinaceli, afectant els trens de la línia d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona", ha assegurat Adif al seu perfil oficial a X.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- T'interessa: Així és l’ajuda de 1.500 € de la Seguretat Social per als nascuts entre el 1960 i el 2002
- Aquest és el cartell de les Fires de Girona 2025
- La consulta popular pel canvi de topònim de Palamós serà el 23 de novembre
- Denuncien l'aparició d'un niu de rates a una plaça de Girona
- La fruita que ChatGPT recomana evitar per reduir la inflor abdominal i aprimar-se
- L'església ultra s'expandeix des de Catalunya per la xarxa: 'Déu va fer la dona com una ajuda adequada a l'home
- Un resultat molt just i amb polèmica fa alcaldable d'ERC a Girona Marc Puigtió