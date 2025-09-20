Augment d’un 75% del finançament al sector català en el primer semestre
Banc Santander ha destinat 645 milions d’euros a finançar el sector agroalimentari català en el primer semestre de 2025, un 75% més que en el mateix període de l’any anterior.. Així ho va anunciar Sònia Colomar, directora territorial del banc a Catalunya, durant la cloenda del Fòrum Agro Santander . Va explicar que més de 30.000 clients han confiat en l’entitat per fer créixer les seves iniciatives, entre les que va destacar l’adquisició de nova maquinària, els projectes de recerca genètica orientats a desenvolupar varietats més adaptades al canvi climàtic, o la transformació de finques en conreus d’alt valor afegit que permeten millorar la rendibilitat de les explotacions.
Colomar va reivindicar el valor social, econòmic i cultural del sector agroalimentari, especialment a les comarques gironines, on l’agricultura i la ramaderia formen part de la identitat local.
Un dels reptes centrals que va destacar Colomar és el relleu generacional. En aquest sentit va destacar el paper del banc per fer del camp un espai atractiu per als joves, facilitant la seva incorporació amb solucions tecnològiques, formació i suport a l’emprenedoria rural. «Necessitem que els joves vegin en el camp una oportunitat de futur, un sector dinàmic, innovador i sostenible. El futur del camp català passa per atraure i retenir talent jove», va afirmar.
Així mateix, també va destacar que el banc també compta amb onze oficines especialitzades a Catalunya, que ofereixen atenció experta i propera. «No som només un banc que presta diners, som un soci estratègic que aporta solucions, coneixement i confiança», va remarcar.
La directora territorial va concloure amb un missatge de confiança en el sector: «L’agroalimentari català ha demostrat una gran capacitat de resistència i innovació. El futur del camp és també el futur de Catalunya, i el Santander vol ser un soci d’aquest camí».
