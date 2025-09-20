L’agroalimentari es concentra: menys empreses i més grans
Alerten que l’elevat preu del porc, els aranzels i la competència internacional frenen les inversions en les grans empreses del sector carni
Els reptes de present i de futur del sector agroalimentari gironí van marcar nova edició del Fòrum Agro Santander. Ho van fer en l’acte celebrat a l’Hotel Best Western Premier CMC Girona, que va reunir més de cent persones. La jornada, organitzada per Diari de Girona i Prensa Ibérica i patrocinada pel Banc de Santander, va comptar amb la presència del conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, amb destacats professionals del sector i experts de l’entitat financera.
En a taula rodona celebrada en el marc de l’acte, es va constatar que en els últims anys el sector agroalimentari ha viscut un elevat procés de concentració, que encara no ha finalitzat. Hi ha menys empreses i més grans. No obstant això, José Luis Esteban, president de la Llotja de Cereals de Barcelona, va advertir que el sector agrari té un problema de dimensió que dificulta la rendibilitat i la competitivitat. En la mateixa línia, Carles Blay, propietari de Blayvet va constar que en poc més de vint anys, han desaparegut la immensa majoria de petites explotacions de porcí, que ara estan en mans de grans grups.
Des d’Olot Meats, l’adjunta a la direcció, Anna Puig, va explicar que en el passat ja hi havia hagut processos importants de concentració en el sector dels escorxadors i les sales de desfer. No obstant això, va advertir que hi ha companyies que poden passar per dificultats perquè la conjuntura actual és complicada: els aranzels a la Xina, l’elevat preu del porc viu a Espanya (el més car del món) o la competència de països com Brasil ha aturat les inversions al sector. « Algunes càrniques i elaboradors no podran superar aquesta crisi si no estan financerament ben preparades», va advertir.
En l’àmbit de les inversions, Esteban va considerar clau apostar per la millora dels regadius i canviar el model productiu. De la seva banda, Blay lamentar les dificultats que troben a les administracions, sobretot la local. «Tenim problemes no per fer noves granges, sinó per a millorar les que ja tenim i que són molt envellides i necessiten una posada al dia. Quan a un ajuntament li parles de granja, la pressió ambientalista ho paralitza tot», va explicar.
Tots els ponents van coincidir en la dificultat per incorporar joves al sector. Esteban va afirmar que «els joves no s’hi posen perquè no s’hi guanyen la vida». Els representants de les empreses presents a la taula rodona també van denunciar la volatilitat dels costos i l’impacte de normatives fiscals, ambientals i laborals que penalitzen la competitivitat.
Per a Puig, en el porcí, «fa uns anys teníem model equilibrat, en el que tots els actors de la cadena guanyaven.», però en l’actualitat, «el marge que s’hauria de repartir per tota la cadena de valor, es queda al ramader i ofega el sector». Blay va replicar l’afirmació, recordant que el sector és molt volàtil, i que els productors de porcí encara recorden la important crisi que van patir l’any 2021.
Lorena Ruiz, Directora de Negoci Agroalimentari a Banc Santander, va defensar el paper del banc com a aliat financer en la transformació del sector. També va apostar especialment per fer-lo atractiu a les noves generacions. «Volem ajudar a fer realitat els projectes basats en innovació i tecnologia»,va afirmar.
Al final de la taula rodona, en clau de futur, els ponents van reclamar més ajudes als projectes de millora competitius, suport de l’administració per acabar amb la competència deslleial de tercers països i van augurar que seguiria el procés de concentració empresarial que hi ha en el sector.
