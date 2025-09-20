«La renda agrària tancarà l’any amb un nou rècord»
El conseller Ordeig reclama al sector més innovació i inversió per millorar els regadius
Catalunya viurà aquest 2025 un any històric per al sector agroalimentari. El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, va assegurarque el país assolirà rècords de renda agrària i producció, amb els costos controlats i uns preus de la carn en màxims històrics..
Durant el Fòrum Agro Santander, Ordeig va recordar que en un context marcat pel canvi climàtic i les tensions geopolítiques, cal una actitud proactiva: «El pessimisme no serveix de gaire. Hem de posar el focus en allò que podem fer nosaltres».
Un dels eixos centrals del seu discurs va ser la capacitat d’innovació del sector. Amb 60 grups de recerca agroalimentària actius a Catalunya, va reivindicar el coneixement com a palanca de competitivitat global.
Però també va advertir que cal fer els deures apostant per la innovació i la tecnologia. «El missatge és renovar-se o morir: hem de fer que la innovació i tecnologia estigui present a cada una de les empreses del sector», va apuntar Ordeig. En aquest àmbit, va fer molt d’èmfasi en la necessitat de modernitzar regadius, fet que va considerar una «palanca de canvi».
El conseller també va dedicar part de la seva intervenció a parlar de la necessitat de garantir el relleu generacional, anunciant mesures com crèdits de l’Institut Català de Finances per a joves, incentius per a la cessió d’explotacions i la figura del mentor a les escoles agràries. «Allà on la gent es guanya la vida, els joves s’hi posen», va afirmar.
No obstant això, va advertir que cal redimensionar el sector. «Avui no té sentit una explotació agrícola i ramadera amb les dimensions de les de fa vint anys. S’ha d’explicar. No podem fer errors del passat, quan l’administració donava milers d’euros en ajudes per a projectes que potser no eren viables».
També va instar a formar agrupacions de productors per reforçar la presència internacional i millorar la gestió de tota la cadena de valor.
Ordeig va admetre que l’administració ha crescut molt i no sempre de forma ordenada. Per això va anunciar un nou decret de simplificació administrativa i ajudes al sector, amb l’objectiu de fer més fàcil la relació entre l’administració i els agents agraris.
Amb un pes del 17 % del PIB català, el sector agroalimentari ja és el primer en aportació econòmica. Catalunya ha passat d’un dèficit comercial als anys 90 a un superàvit consolidat. «Generem molta riquesa, però cal garantir l’equilibri dins la cadena: agricultors i ramaders han de poder viure dignament», va apuntar Ordeig.
