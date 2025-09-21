"El que avui no existeix, demà serà una tècnica capdavantera"
La doctora en bioquímica i directora del Centre Europeu de Màsters i Postgraus (CEMP), Beatriz Nespereira, ens parla de com l’especialització i la innovació marquen el futur dels professionals de la salut
La ciència i la medicina avancen a un ritme vertiginós, des d’algoritmes capaços de detectar melanomes amb més precisió que l’ull humà fins a sistemes predictius que anticipen riscos cardíacs o eines que automatitzen tasques clíniques que abans requerien hores de feina. Les possibilitats són enormes, i cada any apareixen noves tècniques, tractaments i eines digitals que transformen la pràctica mèdica i el mercat laboral. En aquest escenari, els professionals de la salut no només han d’estar actualitzats, sinó anticipar el que marcarà el rumb de la professió. "El professional que es manté en formació contínua no només està més preparat, també és més útil per al mercat laboral i per als seus pacients", explica Beatriz Nespereira, doctora en bioquímica i directora del Centre Europeu de Màsters i Postgraus (CEMP).
En aquesta línia treballa CEMP, pertanyent a Northius —grup líder en formació especialitzada a distància—. "Formar part del grup de formació a distància més gran d’Espanya permet estar en contacte amb un equip ampli de professionals i aprendre de les ments més brillants", destaca la directora.
La institució acadèmica CEMP desenvolupa programes especialitzats a partir del que realment necessita el sector. "Estem en constant actualització, en diàleg permanent amb les empreses i els professionals. D’aquest intercanvi neixen els nostres màsters, alineats amb el que el mercat laboral necessita", assenyala Nespereira. Avui destaquen dues àrees d’especial interès i gran projecció, que són dos dels màsters més demanats a CEMP: la Medicina Estètica i les Aplicacions d’Intel·ligència Artificial en Sanitat.
"La intel·ligència artificial està canviant la medicina d’avui"
Connectats amb el talent
En el dia d’avui, mantenir-se actualitzat s’ha tornat imprescindible i, alhora, obre oportunitats a aquells professionals que busquen un canvi, assumir nous reptes o fer un salt cap a responsabilitats diferents. El problema és que no sempre resulta fàcil; la càrrega assistencial, les guàrdies i la vida personal deixen poc marge per continuar formant-se. Aquesta és la raó per la qual destaca un dels grans valors dels màsters de CEMP, la flexibilitat. Al ser completament en línia, permeten que els professionals amb agendes exigents puguin compaginar la formació amb la seva vida laboral i personal.
Sumat a això, les acreditacions de CEMP, per la Universitat a Distància de Madrid (UDIMA) i la University of Chichester al Regne Unit, ofereixen prestigi, faciliten l’accés a nous llocs de treball i mercats de tot Europa i Llatinoamèrica, a més de la possibilitat de continuar amb estudis de doctorat.
Tendències en formació mèdica
Si hi ha alguna cosa de la qual no hi ha cap dubte, és que la medicina estètica està en ple auge. Però, més enllà de la recerca d’un millor aspecte físic, aquesta disciplina obre la porta a un enfocament més ampli: el well-aging, és a dir, com envellir de forma saludable tant per fora com per dins. "La medicina estètica no es limita a bòtox o àcid hialurònic; a més, inclou l’estètica reparadora i oncològica, que ajuda les persones a recuperar confiança i millorar la seva qualitat de vida", resumeix Beatriz Nespereira. Per a molts metges, aquesta dimensió de l’especialitat és un motiu important per formar-se, perquè, com apunta ella, "els nostres estudiants busquen créixer, però també transformar la vida dels altres".
"Medicina Estètica i Aplicacions d’IA en Sanitat són els més demanats"
Aquesta especialitat es tria també perquè ofereix un alt grau d’ocupabilitat i una conciliació difícil de trobar en altres branques de la medicina. Davant l’exigència de les urgències hospitalàries i altres àmbits clínics, aquesta pràctica permet horaris més compatibles amb la vida personal.
Un altre gran focus d’interès és la intel·ligència artificial aplicada a la salut. Radiologia, anàlisi genètica, redacció automàtica d’històries clíniques o exoesquelets que tornen la mobilitat a persones amb discapacitat; la IA ja està present en molts àmbits de la pràctica mèdica. Això sí, convé aclarir que "la intel·ligència artificial no substituirà el metge; li permetrà ser més ràpid, més precís i reduir errors, i així poder dedicar més temps al que realment aporta valor al pacient", afirma la doctora Nespereira.
La IA no reemplaça el professional, perquè és el criteri humà el que dona sentit a cada decisió. "La tecnologia potencia les seves capacitats i l’ajuda a centrar-se en el que realment importa. Avui existeixen eines bioinformàtiques que donen suport al diagnòstic, el pronòstic i tractament de malalties, i fins i tot sistemes capaços de generar automàticament la història clínica mentre el metge entrevista el pacient". A més, la intel·ligència artificial pot encarregar-se d’altres tasques repetitives i més burocràtiques, perquè el professional dediqui temps a allò que més requereix la seva experiència i judici.
Dit això, els alumnes en CEMP comparteixen un mateix propòsit que transcendeix el creixement professional: aconseguir un impacte real en la vida de les persones i millorar el seu benestar. Com conclou la directora del CEMP: "ja sigui amb medicina estètica o intel·ligència artificial, busquen posar els seus coneixements al servei d’una cosa més gran". La formació que reben no només els permet actualitzar-se i especialitzar-se, sinó també transformar la seva pràctica i liderar el canvi. Comença avui
